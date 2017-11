C5N echó a Víctor Hugo

El periodista y conductor Víctor Hugo Morales, que hasta ayer conducía el programa "El diario", de lunes a viernes a las 18 por el canal de noticias C5N, fue despedido por el Grupo Indalo, y responsabilizó de la decisión a las autoridades del fondo inversor OP Investments, adquirente de dicha corporación."Previsible. Me comunicaron que me han despedido de C5N. Emocionadamente gracias a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!". Con ese texto Víctor Hugo Morales confirmaba en su cuenta de Twitter su desvinculación del canal de noticias del Grupo Indalo.En una charla con Roberto Navarro para el canal de Youtube El Destape web, Morales apunto al grupo OP Investments, adquirente de Indalo, al armar: "Esta gente nueva, que supongo que es Macri o Clarín detrás operando claramente como marcando cuáles son los límites que hoy día hay de la libertad de expresión, me llamaron esta tarde".Varios dirigentes peronistas salieron en masa en las redes sociales a repudiar la acción y opinar sobre la libertad de expresión en la administración de Cambiemos. Cristina Kirchner consideró que con el desplazamiento de Víctor Hugo "se consolida el apagón informativo en Argentina" .Además del conductor uruguayo, desde la cuenta de Twitter del programa "La hormiga imperial", que conduce el músico Roberto Pettinato, anunciaron intempestivamente que la emisión de anoche sería la última. A diferencia de Víctor Hugo, sólo se limitaron a comunicar el hecho.