Un varón denunció en sede de la Comisaría 2ª que siendo las 4:00 de la víspera se encontraba en la vereda de un bar sito en Ayacucho y Bv. Roca, cuando se acercaron dos hombres que lo agredieron físicamente, culpándolo de que los había delatado con un tal 'Víctor'.Al reponerse de los golpes, la víctima constató que le faltaba su teléfono celular Samsung J7 NEO negro, reconociendo a uno de los agresores llamado Manuel C., domiciliado en calle Francia al 900 de esta ciudad.Allí, personal policial efectuó una requisa domiciliaria en presencia de dos testigos la cual arrojó resultado negativo, siendo atendidos por su progenitor, y no encontrándose en la vivienda el llamado Manuel C. Actuaciones a cargo de la Comisaría 2ª.