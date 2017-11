La opinión de Rodríguez

Rodríguez y su abogado hicieron declaraciones a la prensa santafesina luego de la audiencia, entre esos medios estuvo la radio local ADN 97.9 FM. Esto es lo que decía Rodríguez:“Ustedes se acuerdan cómo estaba la Unidad I cuando asumí”, recordó el acusado a los periodistas que se encontraban en las escalinatas del Ministerio Público. “Venía como subjefe (...) después del tema del camión”, dijo en clara alusión al hallazgo en Arroyo Leyes de un contenedor repleto de marihuana que derivó en el alejamiento de los entonces jefes Sergio Vergara y Sergio Fernández."Mi vida cambió totalmente -continuó-. Ustedes saben quién es Adrián Rodríguez y quién soy yo. Pedí el retiro voluntario porque no me quería quedar en la espera de destino, no me lo merecía".Además comentó no estar al tanto de las escuchas telefónicas que lo ligan al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, para quien Rodríguez era uno de los candidatos a la Jefatura de provincia.Consultado por su proyección como jefe de la fuerza, sostuvo que “Yo no quería ser jefe de policía”; y aunque reconoció que “uno anhela llegar a la máxima jerarquía”, eso “no me quita el sueño. Sí me quita el sueño que mi familia y mis seres queridos me dejen de querer porque no tenía mucho tiempo para ellos”, completó.