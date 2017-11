Ciccone: juez Lijo homologó declaración de Vandenbroele

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El juez federal Ariel Lijo estableció ayer el secreto de sumario en las tres causas en las que está involucrado el empresario Alejandro Vandenbroele, luego de homologar el acta con su declaración como "arrepentido", y el fiscal Jorge Di Lello dispondrá ahora una serie de medidas de prueba para verificar sus dichos.Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, las que precisaron que el secreto de sumario abarca un tramo aún no elevado a juicio del caso Ciccone, otra causa por la renegociación de la deuda pública de Formosa con el Estado Nacional y una tercera por presunto enriquecimiento ilícito.De esta manera, con el aval del juez Lijo, el extitular de The Old Fund, acusado de haber sido testaferro del exvicepresidente Amado Boudou, ingresó definitivamente al programa de protección de testigos e imputados colaboradores.Vandenbroele llegó a los tribunales de Comodoro Py acompañado por personal de ese programa de protección y se dirigió al tercer piso, donde mantuvo una audiencia con el juez y el fiscal federal Di Lello.En la reunión, Lijo homologó la declaración contemplada en más de 20 carillas tras la presentación del pasado miércoles ante el fiscal, cuando Vandenbroele apuntó hacia los banqueros Jorge Brito y Raúl Monetta, de quienes aseguró provino el dinero para la compra de Ciccone Calcográfica.En esa declaración de casi diez horas, Vandenbroele mencionó al exvicepresidente Amado Boudou, al empresario José María Núñez Carmona y refirió a uno de los primeros negociados por los cuales todos son investigados.Puntualmente, brindó detalles sobre la comisión de más de siete millones de pesos que cobró The Old Fund por la consultoría que realizó en la reestructuración de la deuda de Formosa con el Estado Nacional.Tras la audiencia ante el juez Lijo, este impuso el secreto de sumario y Vandenbroele ingresó definitivamente al sistema de protección de testigos e imputados colaboradores, el cual es ejecutable solo si la información que aportó bajo esos términos es verificable y contribuye al avance de la investigación.Por ello, el secreto de sumario fijado por diez días responde a que el fiscal Di Lello llevará adelante ahora una serie de medidas de prueba para verificar los dichos de Vandenbroele.La declaración de "arrepentido" de Vandenbroele comprende un tramo de la Ciccone Calcográfica que se investiga aún en primera instancia, pues una gran parte está ahora en juicio oral y público con Boudou como principal acusado: se trata del tramo que investiga el origen del dinero con el que se compró la imprenta con capacidad para hacer billetes y el rol de la AFIP en el levantamiento de la quiebra de esa firma.Pero, además, abarca la restructuración de la deuda de Formosa con el Estado Nacional, por el cual The Old Fund cobró una comisión millonaria por consultoría, y la investigación por enriquecimiento ilícito por la cual está detenido el exvicepresidente y Núñez Carmona.