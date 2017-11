Distinción a juveniles de Villa San José

El domingo 5 de noviembre, por la última fecha del torneo de Primera C de la Liga Rafaelina, el Club Juventud Unida de Villa San José hizo entrega de un presente a los dos futbolistas de la institución que los representaron en los seleccionados liguistas, que tan destacada performance tuvieran en el año.Se trata del Sub 15 Facundo Ruffiner y el Sub 13 Fabricio Gorlino. En la entrega estuvieron presentes, junto al presidente Edel Zbrun, los padres de los jóvenes.