Sensaciones y sentimientos

ME GUUSTA SER MUJEEER…Hace algunos años, Nacha Guevara conducía un ciclo por televisión y en su presentación se podía escuchar como música de base un tema musical (cantado por ella, por supuesto) que comenzaba con la frase del título. Ese programa tenía un contenido obvio y estaba realizado con buen gusto. El mismo que se le reconoce a la mujer desde siempre. El mismo reconocimiento que ellas sienten por sí mismas, y con justa demostración en los hechos de todos los días.Ellas reciben afecto por los favores que hacen; gracias a su cuidado modo de vestir logran sus objetivos; cordiales y simpáticas, suavizan los diálogos que son o pueden tornarse ásperos, imponen respeto y orden con autoridad; elegantemente rechazan lo que no les gusta; crean buenos vínculos en base a la confianza que inspiran, con sutileza y astucia logran lo que se proponen, ya que hacen sentir como malvados a los demás si se niegan a los pedidos de una mujer con buenos modales, que son siempre exquisitos. Todo lo dicho es en general, pero vamos ahora a los hechos concretos de casi todos los días.Nunca esperan paradas, siempre alguien les cede un asiento, aunque no estén acompañadas por niños; se les cede espontáneamente en las veredas el lado de la sombra; ningún vendedor le muestra molestia o enojo cuando, después de haberse probado quince pares de zapatos de los más variados modelos y colores, exhiben uno y dicen que de ese les gusta el modelo pero les gustaría en otro color; del mismo modo pueden probarse varios vestidos informales y después decirle a quien los atiende que no encontraron lo que buscaban porque de todos modos la fiesta a que pensaban ir es de gala, recibiendo una sonrisa por parte de la vendedora.Ellas perciben la aceptación general por parte de la sociedad. En el trato con sus iguales de sexo (por favor no usemos la palabra “género”) se muestran afectuosas y comprensivas por el vestuario y peinado de las demás, conscientes de lo dificultoso que es elegir dentro de tantas tendencias, largos y colores, con una amabilidad amplia que les surge de muy adentro. A pesar de ser naturalmente lindas, cuando son elogiadas surgen de ellas -con mezcla de humildad y búsqueda de perfección- argumentos que detallan lo que les falta o sobra.Pero nos hemos desviado un poco del eje del artículo. Hablábamos de los beneficios que les da el hecho de ser mujeres. Entre otros derechos podemos mencionar que pueden vestirse como quieran: siempre tendrán la aceptación de los hombres; que ya tienen, por ser mujeres, ante ellos el cincuenta por ciento de aceptación del pedido que van a formular; cuando su pareja se ha disuelto, casi ningún ex les reclama la devolución de la extensión de la tarjeta de crédito; del mismo modo se les acepta que la referencia a esa misma persona, antes amada, sea “mi ex” o poniendo más distancia, se convierta en “el padre de los chicos”.El mayor de los permisos sociales es que se les acepta como natural los “sí” que en realidad son “no” y que siempre se las considere adorables por los hombres, por más que practiquen como nadie el derecho de elegir.Nacha Guevara, cuando dijo “me gusta ser mujer” sintió que estaba expresando una verdad, reconocida y profundamente interior, de ese modo tan especial y propio de transmitir.