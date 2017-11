Justicia en baja

Recientemente fue publicada por el diario Clarín una encuesta realizada por la consultora Management & Fit referida a un tema hoy tan en boga como la Justicia, cuya consecuencia principal fue que el 78,5% de los consultados consideró que es necesaria una implementar una reforma del sistema. Lo destacable es que, para alcanzar tan contundente resultado, se mezclan tanto los que apoyan como los que critican al gobierno del presidente Mauricio Macri. Es decir, como primera conclusión, se trata de una opinión generalizada que parece estar más allá de la grieta divisoria trazada entre los argentinos. No hay diferencias, por lo cual contará con respaldo para ser llevada adelante como lo expuso el gobierno, junto a otras reformas, que alcanzan a los ámbitos laboral, previsional, financiero y tributario."La Justicia es otro de los poderes del Estado que ha iniciado un proceso de reconstrucción de confianza, que parece haber perdido para muchos", fue concretamente lo expresado por el presidente Macri en ocasión de dar a conocer cuáles eran las iniciativas que se llevarían adelante, remarcando respecto al Poder Judicial una crítica por las licencias, las pocas horas y todos los privilegios de los que gozan los magistrados y funcionarios judiciales.Volviendo a la encuesta, apenas el 12,4% del millar de personas encuestadas de toda la Argentina considera que no son necesarios cambios, en tanto que un 9% prefirió no responder a la requisitoria. En cambio un contundente 78,5% respondió positivamente, no dejando dudas respecto hacia dónde se orienta la opinión pública respecto a la Justicia. Entre estos últimos hay mayoría de hombres, mientras entre los que se oponen a la reforma hay más mujeres y jóvenes. Si en lugar del sexo se toman los ingresos de los hogares, entre los que los tienen altos y bajos el 80% coincide en llevar adelante un cambio, pero en cambio los de ingresos medios llegan al 75%.Entre los consultados que aprueban la gestión de Macri, el 92,8% considera necesario avanzar con la reforma judicial, mientras que en aquellos que desaprueban la gestión presidencial, el 67% aprueba la realización de dichos cambios.Cuando se preguntó sobre la reciente renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, las opiniones aparecen más divididas, ya que e 39% considera que la funcionaria apresuró su renuncia para evitar que le hagan juicio político, el 30,8% en cambio cree que fue por la presión ejercida por el gobierno, el 4,6% sostuvo que se apartó para evitar la reforma judicial, el 3,7% considera que pesó para esa renuncia el reclamo de la oposición en tal sentido, mientras que un importante 21,9% no tiene opinión formada al respecto. En cambio sobre el desempeño que tuvo la Procuradora las opiniones son más coincidentes, estimando que fue malo, opinando así el 43% -para el 24,2% de estos fue muy malo y para el 18,9% muy malo- y sólo el 24% lo aprueba, con un 18,8% que lo califica de regular.Acerca del impacto que tendrán las reformas en el gobierno nacional, las opiniones aparecen divididas, pues un 34% cree que ayudarán al presidente Macri, en tanto un 29% considera que no habrá cambios y un 26,6% dice que empeorarán la gobernabilidad.De acuerdo al sondeo y a pesar del contundente éxito electoral logrado en octubre por el partido del gobierno, no se consigue erradicar el estigma de que privilegia a los ricos, ya que un 49,4% considera que todas las reformas beneficiarán a las grandes empresas, en tanto sólo un 9,1% cree que significarán una mejora para los trabajadores y un 5,3% estima que favorecerá a las pequeñas y medianas empresas.Finalmente, y como conclusión del análisis, tenemos que existe un gran respaldo al plan de reformas, entre los cuales el que apunta a la Justicia es el que logra mayor porcentaje, pues 8 de cada 10 argentinos está de acuerdo.En forma directa el tema judicial se relaciona con la inseguridad, que desde hace años está al tope de las preocupaciones de los argentinos, con índices que casi siempre oscilaron en el 80%, por lo cual es comprensible el porqué la gente quiere reformas en la Justicia, influenciada por todo lo visto en sus intervenciones en sonados casos de repercusión pública.