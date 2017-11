El gobernador va por la reforma constitucional

FOTO ARCHIVO A PASO FIRME. Lifschitz aclaró que la política salarial en las provincias no estuvo en discusión.

Luego de firmar el acuerdo con Nación, el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz confirmó que ahora irá por la reforma constitucional, y al respecto deslizó que "hemos tenido algunas conversaciones informales pero es probable que en las próximas semanas las retomemos para delimitar con más claridad plazos, contenidos y definiciones", sostuvo.La idea había tomado fuerza previo a los comicios legislativos pero "terminamos con las elecciones y cuando nos disponíamos a avanzar con estos temas surgió este acuerdo nacional", explicó el mandatario en radio LT10 de la ciudad de Santa Fe.Si bien "previo a las elecciones había un consenso mayoritario", Lifschitz manifestó que van a analizar "las valoraciones políticas sobre la oportunidad y conveniencia de cada uno de los sectores".En tanto, destacó que "si no lo hacemos el año que viene ya habremos perdido la oportunidad de realizarlo en este período".Lifschitz señaló que "todos ganan y pierden algo" con respecto al acuerdo alcanzado entre casi todos los gobernadores –salvo el de San Luis– y el gobierno nacional en la jornada del jueves. Además, comentó que el presidente Mauricio Macri dijo durante la reunión que debiera existir un "equilibrio entre los sueldos de la actividad privada y la pública". De esta forma, desmintió que una rebaja en los salarios de los empleados estatales haya formado parte del convenio firmado por todas las provincias, como sí se informó a través de medios nacionales.El primer mandatario provincial celebró la incorporación del artículo donde el gobierno nacional deberá establecer el 31 de marzo el monto de la deuda por coparticipación y la forma de pago. Agregó que será gradual la aplicación de la rebaja en Ingresos Brutos como así también la aplicación de subas en el inmobiliario, urbano y rural.Consultado sobre una información que circuló a nivel nacional, de que Macri habría solicitado bajar los sueldos de empleados estatales, el gobernador respondió: "Hizo un comentario que apuntó a que para que haya desarrollo en la actividad privada tiene que haber equilibrio entre sueldos privados y públicos. Pero eso no figura en el convenio. Cada gobernador tiene autonomía para decidir la política salarial. Hay que tener en cuenta que en el sector público hablamos también de docentes, policías, médicos, empleo calificado".Por otro lado Lifschitz señaló que con el convenio "gana Buenos Aires" pero que en segundo lugar se encuentra nuestra provincia. "Por otro lado, se dejan de lado reclamos cruzados que, de prosperar, hubiesen puesto en riesgo el sistema federal como el fondo del conurbano, cuyo reclamo tenía sustancia jurídica."La rebaja de Ingresos Brutos será gradual. Se irá adecuando la alícuota en distintas categorías de actividades. Y se unificará, eso tiene una dosis de racionalidad, para que las empresas paguen lo mismo estén donde estén radicadas", manifestó al tiempo que añadió: "Está pensado para que haya crecimiento sostenido en la economía que permita compensar alguna caída en la recaudación tributaria".El titular de la Casa Gris tildó de "exitoso" el acuerdo entre gobernadores y el gobierno nacional. "Si no estuviera el artículo que incorporamos en los últimos minutos (sobre la deuda con Santa Fe) diría que hubiésemos sacado un empate. Con él, podemos decir que fue exitoso para nosotros. Todos ganan y pierden algo, habrá que ver con el tiempo. Es positivo que haya surgido una discusión y que se haya logrado un acuerdo", sostuvo.