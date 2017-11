Centro de Neurorrehabilitación será creado tras la firma de convenio

En la segunda semana de noviembre, el Grupo Sancor Seguros e INECO celebraron una alianza estratégica para la puesta en marcha de un polo de conocimiento, innovación, formación y atención de pacientes con foco en la Neurorrehabilitación.Estratégicamente ubicado en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pretende convertirse en un Centro de vanguardia mediante la integración del conocimiento, las Neurociencias y las últimas Tecnologías.Este importante convenio se inserta en el marco del acuerdo celebrado en junio de este año entre Fundación INECO y CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, incubadora tecnológica del Grupo Sancor Seguros) para promover el desarrollo, la creatividad y el emprendedurismo tecnológico con base Neurocientífica.De la firma participaron el presidente del Grupo Sancor Seguros, José Sánchez; el CEO, Alejandro Simón y el director General Corporativo, Néstor Abatidaga, y en representación de INECO los señores Facundo Manes, Gastón Manes y Marcelo Savransky.La puesta en operaciones del Centro ubicado en Marcelo T. de Alvear 1632 de la CABA demandará una inversión inicial de U$S 3 millones en la más novedosa tecnología en materia de Neurorrehabilitación basada en terapias no farmacológicas como la robótica, la realidad virtual, el biofeedback y la estimulación cerebral no invasiva, entre otras.La génesis del inmueble y sus singulares características potenciarán la tarea de promover alianzas estratégicas con los principales centros de investigación y universidades del mundo, propiciando, como hasta ahora, ser sede de encuentros científicos nacionales e internacionales, dando a la educación y formación un espacio preponderante en el proyecto.El Grupo Sancor Seguros posee más de 70 años de trayectoria en el mercado. Nació en 1945 como una cooperativa en la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fe, donde tiene su Casa Central, y ha logrado expandirse a través de sus empresas en Uruguay, Paraguay y Brasil.Actualmente, con más del 10% del market share, es el Grupo Asegurador N° 1 del mercado argentino en cuanto a facturación, tiene más de 4 millones de asegurados, 6.300 Productores Asesores, más de 2.800 empleados, 530 oficinas, y opera en los ramos de Seguros Patrimoniales, de Personas y Agropecuarios.También ofrece cobertura de riesgos laborales a través de Prevención Riesgos del Trabajo, que lidera el mercado de ART en lo referente a facturación, cantidad de contratos y asegurados. Además, desde 2013 incorporó a su cartera Prevención Salud, empresa de medicina prepaga que ya cuenta con 150.000 afiliados en distintos puntos del país.Nacida en 2005, INECO es hoy una organización reconocida mundialmente en el campo de las Neurociencias y en particular del conocimiento, investigación, divulgación y tratamiento de pacientes con trastornos neurológicos, neurocognitivos, psiquiátricos y motores.Sustentado en un equipo de médicos, profesionales y científicos de primer nivel, el trabajo interdisciplinario de excelencia integrado con la investigación en neurociencias y la innovación permanente constituyen la base fundamental para el abordaje tanto de pacientes con problemas neurológicos y psiquiátricos como de sus familias.INECO desarrolla una importante misión en la formación y especialización de profesionales a través de las carreras de grado y posgrado que dirige en la Universidad Favaloro y en forma directa a través de innumerables simposios, workshops, conferencias internacionales y talleres teórico-prácticos desarrollados en su Instituto.Creada en nuestro país en 2008 con un espíritu de liderazgo para el desarrollo de las neurociencias a nivel mundial, Fundación INECO apoya programas de investigación destinados a comprender las bases neurobiológicas de los más complejos procesos cerebrales y promueve proyectos académicos destinados a perfeccionar la prevención, la detección y el tratamiento de desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Desarrolla su labor sobre la base de tres pilares fundamentales que guían a cada uno de sus miembros y su respectivo trabajo: la investigación científica en el campo de las neurociencias cognitivas humanas, la formación científica de profesionales y la concientización y educación a la comunidad.Con una filosofía basada en el trabajo interdisciplinario, se hace foco en la relevancia de los proyectos de investigación para la sociedad; el impacto internacional de sus investigaciones; y la generación de conciencia sobre tópicos de neurociencias en la comunidad, con un fuerte convencimiento de que conocer permite a las personas vivir mejor.