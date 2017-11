Despedida con goleada

9 de Julio cerró anoche un aceptable segundo semestre del año, al derrotar en el último partido de la fase clasificatoria del Federal B en el Germán Soltermam por 3 a 0 a Unión Totoras. Ya sin chances de clasificación ambos, desde hace un par de fechas, el local puso en cancha lo mejor que tenía a disposición ante un rival que preservó jugadores pensando en la liga local. Y ante tamaña diferencia de nombres entre uno y otro, el León fue muy superior y lo ganó de principio a fin para despedirse ante su gente con una alegría. Ya a los 2’ Tarasco había fallado un penal, pero a los pocos minutos se redimió al abrir el marcador con una buena definición. Tras cartón, el local generó varias chances claras de gol que no fueron bien aprovechadas por impericia a la hora de definir, por el arquero y otras por el palo, sino la diferencia hubiese sido mucho más amplia. Cerca de la media hora de juego, Tell, en su afán de despejar el balón, mandó al fondo de su arco un buen servicio de Velazco por el sector izquierdo. Y cerca del final, otro centro de Velazco al segundo palo terminó en el doblete del goleador Tarasco, que con 11 goles en el certamen redondeó un torneo más que positivo.En el complemento, ya con el trámite definido, el local bajó el ritmo y la intensidad y la visita se adelanto y hasta hizo algún mérito como para descontar. Una mano dentro del área del Papita desembocó en un penal que ejecutó el ex juliense Ledesma con violencia, pero Maina, en gran reacción hacia su derecha, y el palo le ahogaron el gol al defensor de Unión. Y luego un tiro libre de Palma dio en el travesaño. Jugando un buen partido, 9 de Julio se despidió del 2017 ganancioso, donde no pudo cumplir con el objetivo de la clasificación pero que se dio el gran gusto de ganarle los dos clásicos a Ben Hur y el histórico partido de Colón en el Brigadier López por la Copa Santa Fe. Ahora se viene el descanso y a pensar en el 2018.El que anoche jugó su último partido en el “9” fue David Cardelino, quien a los 30 años decidió alejarse de la actividad. El Hueso, referente y emblema juliense, recibió una plaqueta por parte de la dirigencia del cluib y fue reeemplazado en el complemento por el Papita Rodríguez, dejando la cancha muy emocionado y aplaudido por los hinchas.