El final en casa no fue el esperado

Ni siquiera la despedida fue con una sonrisa para Ben Hur. Luego de un buen primer tiempo, el Lobo se quedó en el segundo tiempo y cerca del final lo perdió 2 a 1 ante Atlético San Jorge, que de esta manera mantuvo su aspiración de terminar primero en la Zona B Litoral Sur.En un encuentro donde los dos equipos apostaron por obtener los tres puntos, el equipo rafaelino se puso en ventaja a los 26 minutos del período inicial luego de una buena proyección de Mathier, que sacó un centro bajo al corazón de área. No llegó en primera instancia Rodríguez a empujar, pero por el segundo palo se metió Weissen y con algo de suspenso porque el arquero casi saca la pelota, puso el 1 a 0.En esa etapa, el Lobo tuvo buenos pasajes posteriores donde Carrizo casi aumenta (estrelló un remate en el travesaño tras cesión de Weissen), aunque la visita en el tramo final casi lo empata. Pero apareció Emanuel Pagliero para sacarle en dos oportunidades el gol al grandote Barreyro, con dos muy buenas intervenciones.Distinto fue el trámite en el complemento. Ben Hur se paró de contra, sabiendo las necesidades de su rival y tenía el partido bastante controlado. Sin embargo, un accidente generó el gol visitante y todo cambió. Porque Espinosa quiso rechazar una pelota en su campo presionado por Montero, e insólitamente por el fuerte viento a favor, cayó de golpe y se le metió a un Pagliero sorprendido.De allí en más creció la visita, que encontró algunos espacios ante un Ben Hur que ya no tenía la misma intensidad (medio equipo había jugado el miércoles ante Peñarol) y cerca del final, luego de una escapada de Femenia por derecha, el centro fue capitalizado por Barreyro que, de primera, fusiló a Pagliero. Un rato antes, Carrizo no había podido darle con fuerza a su toque ante la salida de Mendonca, y el propio arquero en otra acción evitó el gol de Weissen. Lo cierto es que San Jorge ganó por primera vez en el estadio Parque, aunque dependerá de Rivadavia si puede terminar primero.Así se terminó una campaña negativa para Ben Hur, que luego de la revancha por el Absoluto liguista, tendrá tiempo para ir analizando lo mejor de cara al futuro.