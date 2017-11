Imputaron al exjefe de la UR V, ser coautor de defraudación pública

En un contexto de marcado hermetismo por parte de la Fiscalía Regional I de Santa Fe, ya que nada se anticipó a la prensa provincial sobre la realización de la audiencia que hoy nos ocupa, en la misma el recientemente designado fiscal, Dr. Ezequiel Hernández, le atribuyó al exjefe de las unidades regionales de policía I (Santa Fe) y V (Rafaela), Adrián Rodríguez, de 50 años, la coautoría de los delitos de defraudación doblemente calificada, en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumentos públicos, en la causa conocida como “Horas Ospe” (horas extra y servicios adicionales de la policía santafesina).La audiencia fue celebrada a partir de las 10 de la mañana de ayer, en la sede de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPA -Avenida General López 3302- de Santa Fe; siendo que ya hay otras dos personas imputadas, y está previsto imputar a 10 más en el transcurso de la próxima semana; totalizando 13, los uniformados que están o serán imputados en esta causa.Así Rodríguez, fue imputado ayer como coautor del delito de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público), en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumentos públicos. La atribución delictiva la hizo el fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, Ezequiel Hernández, en una audiencia celebrada en la sede del MPA.Como se dijera, en el marco de la misma investigación –denominada “Horas Ospe”–, otros dos policías ya fueron imputados el pasado lunes. Por su parte, entre el martes y el viernes de la próxima semana se realizará la atribución delictiva a otros 10 agentes más de la fuerza.Además, hay más personas que son investigadas en el marco de la misma causa, quienes serán citados antes de fin año y en los primeros días de 2018, informó oficialmente el Ministerio Público de la Acusación (MPA).Pasado más de un mes de su detención, el 9 de octubre por la mañana, por parte de personal de Asuntos Internos en la Jefatura de Policía de Rafaela; y su posterior liberación por orden del Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti; Adrián Rodríguez, el exjefe policial de la Unidad Regional V del departamento Castellanos, fue imputado por estar involucrado en la causa denominada "Horas Ospe", que detectó una serie de irregularidades en las horas extras del servicio de policía en la Unidad Regional I entre el 2015 y 2016.La pesquisa judicial se inició en abril de este año a partir de una serie de cotejos de cuentas en relación a horas trabajadas y quién las trabajaba en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I. Seguidamente, la investigación se extendió a otras áreas de la sede policial.Cabe agregar que esta imputación a Rodríguez se da 36 días después de su primera convocatoria a imputativa la cual no se realizó y tampoco las posteriores, lo que significó que se suspendieran tres audiencias similares en este poco más de un mes sin que ni siquiera su defensa conociera los cargos que se le reprochaban a su defendido.Luego de su detención el 9 de octubre en Rafaela, Rodríguez fue trasladado a Santa Fe y citado a audiencia imputativa para saber de qué se lo acusaba el 11 de octubre por la tarde, pero horas antes, al mediodía, el fiscal regional Carlos Arietti instruyó al fiscal Roberto Apullán para que excarcele a Rodríguez y lo impute en estado de libertad.Esto tiene una clara lectura técnica que benefició a todas las partes. De haber estado detenido, a Rodríguez lo esperaba una audiencia oral y pública con acceso de la prensa en Tribunales. Con Rodríguez en libertad, todo cambia, ya que es uso y costumbre de la Fiscalía que quienes están libres tengan su imputativa en sede de la Fiscalía, a puertas cerradas y sin acceso a la prensa. Eso es lo primero que se infiere de lo ocurrido: no ventilar en aquel momento el hecho imputado.Un día después, el jueves 12 de octubre, la atribución de los hechos se iba a celebrar en un segundo intento, pero la defensa del exjefe –a cargo de Romeo Díaz Duarte– solicitó que se postergue la misma presentando un certificado de inaptitud psicofísica para su defendido en aquel estresante momento.Finalmente, en la tercera citación a audiencia imputativa el 26 de octubre último a las 8:30, siendo las 8:32 el fiscal Apullán recibió un llamado a su celular de Carlos Arietti ordenándole suspender la audiencia, ya que -según Arietti- hacía desde el 12 de octubre que Apullán no estaba más a cargo de la causa, ya que fue “reasignado” a otra sección de la Fiscalía Nº 1; quedando a cargo de la investigación a Rodríguez, el flamante fiscal Ezequiel Hernández.Luego de la imputación a Rodríguez en la jornada de la víspera, el fiscal a cargo Ezequiel Hernández dialogó con la prensa en Santa Fe sobre lo que terminaba de ocurrir.“Se realizó una audiencia imputativa a Adrián Rodríguez, en el marco de la causa conocida como Horas Ospe -dijo Hernández-; y Rodríguez eligió no declarar hasta tanto conozca bien la evidencia fundante de la imputación”, señaló.“No sólo se le atribuyeron hechos de superposición horaria -explicó el Fiscal- sino también haber consentido y autorizado la realización de horas Ospe y adicionales en exceso de lo que establece la reglamentación, un máximo de 120 horas quincenales. También policías que decían estar haciendo horas extras cuando estaban haciendo servicio ordinario”, dijo.Respecto del monto en pesos de la defraudación que se atribuye el fiscal Hernández dijo que, “está en marcha una pericia contable para saber exactamente cuál es el monto detraído”.Teniendo en cuenta la cantidad de audiencias previstas de acá a fin de año, el funcionario estimó que, “van a ser citados más de 40 policías seguro. La investigación es incipiente y a medida que avanzamos encontramos más responsabilidades”.“Nosotros lo que le atribuimos -continuó- son documentos que tienen la firma de Rodríguez autorizando la realización de Horas Ospe” por lo que se presume que estaba al tanto de la situación.Añadió el fiscal, “A Rodríguez probablemente vuelva a convocarlo pero por lo que dijo su abogado el va a presentarse espontáneamente”. Rematando que [las Horas Ospe] “son un caso de corrupción bastante extendido en la Unidad Regional I […] la condena puede ser de prisión e inhabilitación [para ejercer cargos públicos]”, concluyó.El fiscal, que también está a cargo de la otra investigación a Rodríguez por el delito de “omisión de denuncia” (los fiscales no hablan más de 'cohecho') para lograr un ascenso policial, donde existen escuchas de diálogos telefónicos mantenidos entre él y el ministro Maximiliano Pullaro, también se refirió a esta investigación.Sobre esto Hernández dijo que, “Tanto Rodríguez como su abogado hicieron consultas sobre el otro caso. Hasta ahora el único imputado es Rodríguez”, dijo; y en cuanto a la situación del ministro Pullaro el fiscal sostuvo que, “no es imputado el ministro Pullaro. Por lo que consta en el legajo nunca lo fue”.“Lo que hicimos -agregó- fue pedir un informe al Ministerio de Justicia pormenorizado, respecto del concurso [de ascenso policial], estamos analizando esa información y vamos a citar también al resto de los jurados del concurso, aunque al Ministro por ahora no lo voy a citar”, explicó.