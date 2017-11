Castellano: "Es una falta absoluta de respeto a todos los rafaelinos"

Una muy dura reacción tuvo ayer el intendente, Luis Castellano, al opinar sobre un nuevo tramo de escuchas telefónicas entre el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, y el exjefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez, que se conocieron el jueves. "Creo que es una vergüenza, una falta absoluta de respeto a todos los rafaelinos", subrayó el titular del Ejecutivo municipal en declaraciones formuladas primero en LT28 y luego tras el acto de inauguración de la nueva sede de la Universidad Católica de Santa Fe en Rafaela."Creo que es una vergüenza, una falta absoluta de respeto a todos los rafaelinos. Ahora resulta que mandan a la PAT (Policía de Acción Táctica) para hacer un ‘acting’. Todo es una vergüenza, una falta de respeto. Es una mirada hacia Rafaela absolutamente despectiva. ¿Quién me asegura que todos los otros reclamos no se consideraron de la misma manera? Yo no puedo seguir hablando con este Ministro. El único que puede hablar de seguridad conmigo después de esto es el gobernador", se quejó sin disimular en lo más mínimo su malestar con el titular de la cartera de seguridad.¿Qué dijeron en las escuchas Pullaro y Rodríguez poco antes de las elecciones primarias? El pasado 9 de agosto el ministro le pidió al titular de la Jefatura, palabras más palabras menos, que ponga en escena un operativo policial en Rafaela, saque una foto para enviar a los diarios y "así me deja de romper los huevos Castellano" en referencia al Intendente.La máxima autoridad municipal rafaelina reclamó respaldo del Concejo Municipal y del arco institucional para condenar al ministro, más allá de los cuestionamientos en la forma que han sido obtenidas las escuchas. "Si pensamos que este solo es un problema del Intendente, estamos equivocados. Todos tenemos que salir en defensa de la ciudad y del tema más importante, que es la inseguridad. Espero que la reacción ante esto sea inmediata. La parte más dura es la ninguneada, la liviandad con la que se toma el reclamo de Rafaela", advirtió Castellano.En un tramo del diálogo, Rodríguez comenta el pedido que le había realizado el intendente rafaelino. "Me dice ‘¿te mandó la PAT? Y no le quise decir nada que hoy tenemos operativo en Frontera", señala.Tras algún intercambio de palabras, Pullaro responde: "Metele con la PAT así me deja de romper los huevos Castellano. Y de última mové el grupo tuyo táctico a Frontera. Pero poneme la PAT. Poneme algo de PAT, hace un poco de ruido y listo".Rodríguez se presta al juego al señalar: "Sí, voy a hacer eso. Si no me va a romper (en alusión a Castellano)… lo va a llamar a usted. Yo me encargo. (le digo que) ‘Hubo un mal entendido, lo mandaron a Frontera. Mañana vienen para acá, ya lo preparo…’".Y enseguida Pullaro agrega: "Vos no te preocupes. Yo no le dije que iba a ir todos los días. Le dije que iba a ir algunos días. Mándalo ahí, un toquecito la semana que viene y listo, Adrián. Vos metele. Metámosle porque, aparte, son las elecciones. Nos viene bien un buen operativo en Rafaela".El jefe policial responde en tono electoral: "Por eso lo hice en Frontera, para levantar un poco allá". Y el ministro concluye al señalar: "Perfecto. Vos metele Adrián. Y hacele pasar un ratito por Rafaela. Total la gente los ve, saca un par de fotos, la mandás a los diarios y punto. Les decís que estuvieron 2 horas en diferentes puntos. ¿Quién sabe si estuvieron 15 minutos o 2 horas?".Si Pullaro está en el medio de un escándalo judicial y político, ahora con esta conversación se desnuda una improvisada gestión en materia operativa, más allá que no revela un delito puntual. Si es capaz de montar un show para Castellano y el conjunto de los rafaelinos con fines políticos sin importarle demasiado la seguridad real de los vecinos, entonces se pone en duda la verdadera política de su cartera. ¿Los operativos son 15 minutos por una cuestión de percepción o son diseñados pensando en la prevención del delito? ¿Qué garantías tiene el tipo de un pueblo chico o ciudad mediana, o incluso el rosarino o el santafesino, de que el Ministerio no actuó con los mismos criterios en toda la Provincia? Es aquí cuando se rompe la relación entre la gente y el gobierno o un funcionario, más allá de la "campaña de desgaste" que denuncia el Gobierno provincial existe contra Pullaro.Mientras nuevamente un grupo de dirigentes radicales de Santa Fe, como Griselda Tessio o Jorge Henn, ratificaron su respaldo al ministro, la Cámara de Diputados aprobó un pedido para convocarlo a la oficina de Presidencia para que brinde explicaciones de los últimos sucesos que lo tienen en el centro de la escena, entre ellos un supuesto aval al ascenso del propio Rodríguez antes de los concursos. Este encuentro se llevaría a cabo el próximo miércoles en la oficina de Presidencia -de Antonio Bonfatti- a puertas cerradas, es decir sin la presencia de la prensa.De todos modos, oficialmente se informó que seis días antes de la detención de Rodríguez en la Jefatura rafaelina -lo que ocurrió el 9 de octubre-, el propio Pullaro anuló el ascenso del exjefe policial.