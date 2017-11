Intensa búsqueda de un submarino de la Armada que desapareció en el sur

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Armada Argentina continuaba buscando intensamente este viernes al submarino "ARA San Juan", con el que se perdió toda comunicación el miércoles pasado, cuando navegaba con 44 tripulantes a bordo desde Ushuaia hacia Mar del Plata. "No hay ningún indicio que nos diga que se haya hundido y es una probabilidad que el submarino esté flotando", dijo este viernes a la tarde el vocero de la Armada, Enrique Balbi, al informar sobre la búsqueda.Chile, Uruguay, Perú, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras naciones, ofrecieron colaborar con las tareas de búsqueda. En el caso del Reino Unido, se informó que podría sumar al operativo un avión A C130 Hércules apostado en las islas Malvinas y listo para entrar en acción.En declaraciones a la prensa, Balbi negó que el submarino pudiera haber sufrido un problema de oxígeno, al considerar que en ese caso hubiera emergido y abierto las escotillas, aunque sí admitió que las tareas de "barrido" en el marco del operativo de búsqueda apenas habían alcanzado este viernes al 15 por ciento del área establecida en principio.También dijo que la nave "si tuvo problemas en la comunicación, pudo haber salido a la superficie", aunque aclaró que se ignora "si tiene propulsión". "Si se quedó sin propulsión, está a la deriva", explicó.Anoche, Balbi informó que a la búsqueda se habían sumado un avión Hércules de la Fuerza Aérea y una nave similar de la NASA que operaba en la zona. A su vez, reconoció que las tareas se vieron dificultadas por los fuertes vientos con características de "temporal" en la zona de rastrillaje, cuyo recorrido estimó en un 15%.Ayer por la mañana, el Comando Naval de Tránsito Marino activó el operativo de búsqueda y rescate del navío que operaba a la altura de Puerto Madryn, lleva una tripulación de 44 personas entre oficiales y suboficiales, y se encontraba viajando desde la Base Naval Ushuaia a su apostadero habitual de la Base Naval Mar del Plata.Las primeras informaciones indicaban que se había generado un corte de energía que generó un incendio en el banco de baterías del navío, pero esto fue desmentido por la fuerza ya que no se recibió ningún aviso de emergencia antes de perderse la comunicación.Para el operativo de rescate se asignaron dos naves de superficie equipadas con "sonar" (técnica que se vale de la propagación del sonido debajo del agua para detectar el rebote de las ondas en otros buques), y dos aviones que sobrevuelan la zona en la que se perdió el contacto.El submarino estaba operando junto a otras unidades de la flota de mar, en tareas de control de la zona económica exclusiva. Balbi afirmó que "sólo se perdió la comunicación" y que hasta el momento no había "indicios graves" sobre lo que le pudo ocurrir al navío. "Por ahora hay una pérdida del enlace de comunicaciones. No está perdido. El último contacto fue el miércoles, por lo que ayer por la tarde se inició con un operativo homologado internacionalmente para encontrarlo. Pero ya era de noche y la meteorología no nos ayudó", explicó.El portavoz aseguró que el buque se busca en la zona por la que se supone que debería estar, en un sector alejado de la costa a la altura de la ciudad de Puerto Madryn."Se le ha ordenado a todas las estaciones de comunicaciones terrestres a lo largo del litoral argentino la búsqueda preliminar y extendida de las comunicaciones y escuchas en todas las posibles frecuencias de transmisión del submarino", afirmaron desde la fuerza. "Al momento no tenemos novedades de haber concretado enlace de comunicaciones o visual ni de un incendio en la zona de baterías. Si hubiese pasado algo importante, se habría emitido una señal especial y eso no ocurrió", agregó el vocero, desmintiendo las versiones que circularon sobre lo que le pudo ocurrir.Según explicó Balbi, una nave de ese tipo puede mantenerse sumergida hasta dos días sin necesidad de subir a la superficie para recargar las baterías eléctricas.El ministro de Defensa, Oscar Aguad, adelantó este viernes su regreso de Vancouver, donde participaba de la United Nation Peacekeeping Defence, y se trasladó de inmediato a la ciudad de Mar del Plata para acompañar a las familias de los tripulantes y seguir de cerca el operativo de búsqueda y rescate.