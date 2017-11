Se inauguró la nueva sede de la Universidad Catolica de Santa Fe

En el marco de la celebración de sus 60 años, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) amplió sus instalaciones en Rafaela. Desde ayer, a la sede de calle Saavedra se suma la nueva ubicada sobre la estratégica Ruta Nº 34 -en la ex fábrica Giuliani- donde ya se desarrollan actividades académicas y administrativas de la Facultad de Arquitectura.El rector de la UCSF, Ricardo Rochetti, y la titular del Directorio de la entidad Ruth del Carmen Casabianca, fueron los anfitriones de la ceremonia a la que llegaron especialmente el arzobispo de Santa Fe y gran canciller de la Universidad, Monseñor José María Arancedo; el obispo de Rafaela, monseñor Luis Alberto Fernández y el intendente de esta ciudad, Luis Castellano, así como también el secretario de Educación del Municipio, Jerónimo Rubino y representantes de instituciones educativas de Rafaela, autoridades locales, regionales y provinciales, entre otras.Formaron parte del evento los delegados de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad. La UVT es una extensión de la casa de estudios a la cual pueden recurrir las empresas cuando planifican la presentación de un proyecto, dado que brinda asistencia a la formulación y a la vinculación entre instituciones de ciencia y tecnología y el sector privado. Además, aporta su estructura jurídica para facilitar la gestión, organización y el gerenciamiento de los proyectos.El acto dio inicio con el descubrimiento de placas recordatorias y luego se realizó la bendición del edificio."Para nosotros, la instalación de este edificio de la universidad es la consolidación de un proyecto importante para la institución educativa como para la ciudad", afirmó el intendente Castellano. "Rafaela, con sus universidades, sus institutos superiores, se viene consolidando como ciudad universitaria; en sus 60 años que va cumpliendo como universidad y estos 12 años que está en la ciudad, la Universidad Católica de Santa Fe siguió los procesos lógicos que se condicen con una mirada de Rafaela que tenemos nosotros como municipio, y que compartimos con todas las instituciones con las que discutimos el proyecto de ciudad y de región que queremos", agregó.Para Castellano, "es clave también la inserción que ha tenido la universidad católica en el Consejo Universitario de Rafaela, el CUR, y la discusión sobre cuáles son las carreras que el futuro necesita". "Estamos ante un proceso muy importante de cambio en el mundo a raíz del gran desarrollo tecnológico y si los modelos educativos, productivos y el rol del Estado y su vinculación con las instituciones no entran en debate y no somos capaces de entender este cambio, seguramente nos vamos a quedar atrás, y esto es lo que se discute en el Consejo Universitario", señaló.Castellano consideró "fundamental que la educación, la producción y el Estado pensemos el futuro en conjunto, trabajando y construyendo ese puente que lo ponemos en los 150 años de nuestra ciudad que Rafaela cumplirá el 24 de octubre de 2031; la Universidad Católica de Santa Fe se ha insertado en esta discusión rafaelina y de la región, pero a la cual invitamos a participar a todas la universidades para transformarnos de una ciudad con universidades a una ciudad universitaria".En tanto, la máxima autoridad de la Universidad Católica de Santa Fe, el Rector Ricardo Rocchetti, en una rueda de prensa indicó qué “es una satisfacción muy grande. Esto nos permite tener lugares más adecuados para las actividades académicas. Los edificios no son esenciales para la universidad. Lo esencial de la universidad son las personas, pero contar con los lugares adecuados para el encuentro entre los docentes y los alumnos, no es menor. Los lugares propicios para investigar, para el estudio , para la reflexión, permiten que la actividad académica se planifique. Por lo tanto estamos muy alegres de tener este nuevo lugar que se muestra muy adecuado para el desarrollo de estas actividades, particularmente para los talleres de arquitectura”.“Hoy la matrícula en Rafaela alcanza -aproximadamente- los 200 alumnos, entre las carreras de Arquitectura y de Ciencias de la Salud”. Consultado sobre la expansión futura del establecimiento Rocchetti manifestó “estamos previendo traer otras ofertas de grado, pero también otro tipo de servicios, que tienen que ver con capacitaciones dirigidas, perfeccionamientos, actividades de post grado, que tienen que ver con el perfil cultural socio productivo de Rafaela y la zona”Con esta nueva Casa, la Universidad busca seguir afianzando su propuesta académica en Rafaela y sumar más carreras a las actuales: Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Obstetricia y Terapia Ocupacional, de la Facultad de Ciencias de la Salud.