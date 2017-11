Radioterapia, otra vez en debate

En la sesión ordinaria de ayer, que se realizó en la EESO Nº 376 "Joaquín Dopazo", el Concejo Municipal distinguió a las alumnas de 5to año del Colegio Misericordia, que encararon un trabajo de investigación en donde reclaman la instalación en la ciudad de un Centro de Radioterapia. El puntapié inicial fue el aviso que se publica diariamente en LA OPINION.El trabajo de Candela Albrecht, Paz Beckmann, Lucía Cescut y Victoria Fardín (presentes ayer en la Dopazo) permitió que se retome el debate en el Cuerpo Legislativo. Incluso, hubo una curiosidad y alguna novedad en un tema que ya lleva 10 años.Inicialmente, Evangelina Garrappa destacó el compromiso de las alumnas en la investigación "que trascendió la frontera del aula" y planteó que debemos mantener siempre presente esta temática para poder seguir pidiéndoles a las autoridades responsables una solución definitiva. Lisandro Mársico planteó que "la clase política no hemos sabido darle una solución"Por su parte, Hugo Menossi habló de "mezquindad" tanto en la parte pública como privada. "Hay que tomarlo y llevarlo a buen puerto una vez por todas. Nos tenemos que comprometer a continuar", agregó. Marcelo Lombardo recordó que "Chany" Fontanetto tenía a esto como una prioridad. "Cuando no hay solución desde lo privado, el Estado debe garantizar el derecho. Los logros se dan gracias a la perseverancia en los reclamos. Que alumnas del secundario militen esto temas, es una caricia al alma", indicó.Y por primera vez, todas las autoridades del Concejo estuvieron ocupando la Presidencia en un mismo tema. Primero, Silvio Bonafede pidió bajar al llano y Natalia Enrico fue a la poltrona. El médico peronista recordó que "el acelerador lineal fue licitado y preadjudicado en el gobierno de Jorge Obeid. Cuando Binner se hizo cargo de la Gobernación, su triste Ministro de Salud Miguel Cappiello dijo que el acelerador no va a Rafaela. Hay cosas que no se miden por la cantidad de enfermos", dijo y planteó que el Centro de Radioterapia abarcaría a una zona de 250.000 habitantes, no solo los de Rafaela. "Esto es una necesidad ética y moral", sentenció.Fue en ese momento que Enrico pidió a Bonino que la reemplace, para defender al Gobierno de la Provincia. Y sorprendió: no por recordar todo lo hecho en materia de salud pública, sino porqueOTROS TEMASPor otra parte, y sin demasiado debate, se aprobó el Programa "Concejo Abierto", que permitirá un mejor acceso a toda la documentación del Concejo Municipal, en búsqueda de una mayor transparencia. También se aprobó la ordenanza para regular a los geriátricos, aunque quedó la sensación de que la norma queda supeditada a que se efectivice un convenio con la Provincia para que esta le ceda a la Municipalidad el poder de policía que hoy ostenta pero no ejerce. De hecho, Bonafede solicitó que todos los ediles encaren negociaciones para mantener un encuentro con el Director general de Auditorías Médicas de la provincia de Santa Fe, Jorge Prietto.Hubo un intenso debate sobre el tránsito y también se reclamó por el plan integral para reformar la Plaza 25 de Mayo. "De un día para el otro, el Intendente decidió arreglarla. Está bien la decisión, pero lamento el dialoguismo selectivo del Intendente, porque no nos tuvo en cuenta, como tampoco a la Comisión de Patrimonio Urbano. Esto es un destrato", dijo Raúl "Lalo" Bonino.