Panorama político

A bastante menos de un mes en que se producirá la renovación de concejales y la designación de nuevas autoridades del Concejo Municipal, si bien ya varios integrantes de Cambiemos anticiparon la intención de controlar el organismo legislativo, tanto con la presidencia como con la secretaría, hasta el momento las cosas están como momentos después del resonante triunfo de los 34.000 votos del 22 de octubre.Los 6 integrantes del bloque mayoritario -Hugo Menossi, Raúl Bonino, Carina Visintini y Marta Pascual, todos ellos del macrismo, más los radicales Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy-, recién tendrán su primera reunión para abordar el tema la semana que viene, cuando Leo Viotti ya se encuentre de regreso de Brasil, donde eligió pasar vacaciones. De paso, aunque no estará en este grupo para estas refriegas decisorias, en cambio sí lo estará cuando se traten algunos proyectos importantes, hablando de Lisandro Mársico, quien quedó como el solitario integrante del bloque del Frente Progresista, proveniente del PDP.Si bien nada puede decirse todavía, por cierto es mucho lo que trascendió antes y sigue rumoreándose ahora, por más que nadie diga una palabra desde lo oficial, que recién comenzará a elaborarse desde la semana entrante, sin demasiado tiempo por delante. Es que, en realidad muchas de las cosas que se resuelvan ahora están atadas a 2019, pues todos coinciden en que hacia allí se apunta, y cuando el cargo en juego es la intendencia, seduce más de lo pensado, apareciendo entonces las legítimas aspiraciones personales, como ocurre con todas las candidaturas, pero mucho más cuando el sillón a ocupar es el de Manuel Giménez.Lalo Bonino fue uno de los primeros en exteriorizar su interés por presidir el Concejo y ser candidato a intendente en dos años. Ahora llega el momento de poner las cartas sobre la mesa y tomar una decisión entre los seis, donde todas las opiniones tienen igual valor, aunque tal vez distinto peso. No es que desde aquí se promuevan diferencias, pero también se escuchó por ahí que "no hay que descartar a Menossi", que tendría alguna clase de respaldo, aun cuando de ninguna manera quiere aparecer como factor de disidencias. ¿Y los radicales? Al fin de cuentas Viotti fue quien ganó las elecciones, y si bien se dice no tendría aspiración inmediata de presidir el Concejo, en cambio sí de ser candidato a la intendencia de aquí a dos años. Son por ahora los tres nombres en danza, ¿y las mujeres del grupo?, quién dice que no sea alguna de ellas la presidenta como para zanjar alguna diferencia interna, que -coinciden casi todos- no debe trascender a su masa de votantes, ya que tamaño respaldo les dio vía libre al "ir por todo", según interpretan. Y exponer diferencias personales, sería una forma de rifar parte del respaldo recibido.Además, también irán por la secretaría del Cuerpo y todos los cargos que puedan disponer. Es que tener 6 o casi 7 votos sobre 10 es una mayoría más que consistente.Existen algunas palabras que hay que reproducirlas tal cual, pues de lo contrario pierden el efecto y el sentido que tienen. Aunque, hoy, luego de la calificación de la ex presidenta Cristina Kirchner a su ladero Oscar Parrilli, el decir pelotudo ya no causa ninguna sorpresa ni descalificación idiomática. Podría decirse, que dejó de ser grosería, aunque se aceptan opiniones en contrario.Dejemos el introito y vayamos al grano, es que quien utilizó la terminología del subtítulo "pelotudos y hormigas... hay en todos lados", fue el nuevo jefe de policía Fabián Forni, durante un reportaje radial realizado por una emisora de Suardi, repasando su primera semana al frente de la Unidad de Rafaela, y tras el frío recibimiento que tuvo al asumir, con ausencia del intendente.¿Cabe recordar por qué? Pues la designación llegó tras el polémico alejamiento de su antecesor Adrián Rodríguez, envuelto en un ruidoso escándalo institucional-político no debidamente aclarado, y además, designado sin anticipar nada, enterándose las autoridades de la ciudad por medio de lo publicado por la prensa.Y ahora al grano, el jefe Forni habló de estas cuestiones, de su compromiso con el trabajo y poder brindar la mayor seguridad posible, detallando a Radio Belgrano varias de las primeras medidas aplicadas, descartando la existencia de una situación tensa con Castellano. Pero además, aludiendo a la prensa, fue muy crítico de algún medio que cuestionó el accionar policial de los últimos días con controles en las calles de Rafaela, al decir que "pelotudos y hormigas" existen en todos lados. Creo que muchos dicen estupideces y lamentablemente muchos les creen. Si quieren hablar de seguridad, y menos agrediendo, que se preparen porque ni siquiera me conocen".Se podrán objetar otras cuestiones, siempre discutibles, pero lo que no se puede negar, es que Forni es absolutamente claro con sus expresiones, más directas imposible.Cuando se presentan esta clase de episodios, tan delicados y por otra parte reveladores al existir escuchas telefónicas de por medio donde es mucho más difícil recurrir al fuera de contexto o al clásico no dije lo que dije. Aunque más allá de toda la montaña de excusas y justificaciones, parece que todo se resolverá nomás con la opresión sobre los fiscales Martí y Apullán, quienes de investigadores pasan a ser los investigados. Final de la obra: apresurada bajada de telón, aunque en esto último también tendrá bastante que ver la oposición, hasta ahora con algunos reclamos, intentos, pero no demasiado frente al volumen de la cuestión, que debería ser aclarada como corresponde, por la salud de la institucionalidad santafesina.Lo cierto es que este viernes será una nueva instancia judicial por el caso Rodríguez -ya retirado y a otra cosa-, el ex jefe policial de Rafaela, luego de las tres imputativas frustradas, la última de ellas con tiempo de descuento, cuando le avisaron a Apullán que estaba fuera del caso cuando se aprestaba a comenzar la audiencia. Si bien después del revuelo causado, se salió a aclarar que varios días antes le habían avisado de la decisión, aunque indudablemente Apullán no estaba enterado o se hizo el desentendido.Este ¿será el capítulo final?