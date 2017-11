Seguridad vial

Con agrado vimos esta semana cómo se llevan a cabo operativos de control vehicular en la ruta 34 por parte de la APSV. Las mismas se efectúan a la altura del casco urbano donde los conductores; especialmente camiones no tienen ningún tipo de respeto por la salida de los chicos de la escuela ni por la gente que vive en Palacios.Consultado el director de la APSV Gustavo Sella dijo tener presente este reclamo que alguna vez nos hicieran en Palacios y ver de qué manera se puede sostener en el tiempo. Esta misma situación se repite en otras localidades que están sobre la 34, caso Curupaity, Las Palmeras.- También se le trasladó una consulta de los choferes de la Empresa Güemes Walter Fernández y Esteban Crosetti quienes al igual que algunos de los trabajadores del volante de la empresa ETAR, no pueden parar en los lugares asignados para ascenso y descenso de pasajeros ya que este lugar esta ocupado por camiones que detienen su marcha para descansar. También esta parada de camiones obstaculiza el ingreso y egreso de Palacios ya que tapa la visión del conductor al hacer el reingreso a la ruta 34.Sella dijo que arbitrará las medidas necesarias para subsanar este inconveniente que pone en riesgo la seguridad de las unidades y el pasaje transportado.Por otra parte se le consultó a autoridades de la DNV con asiento en la ciudad de Santa Fe respecto de un plano que circula en redes sociales y que muchos medios de prensa se hicieran eco sobre algunas variantes de tránsito y trabajos de asfaltado y bacheo que en escasos días comenzarán a llevarse a cabo en la ruta 34, entre le cruce de Ataliva y la localidad de Arrufó, la fuente desmintió la especie, dijo que es imposible trabajar las 24 hs en esta arteria, ya que no es posible trabajar de noche, la peligrosidad es muy alta. Sí es cierto, confirmó la fuente digna de crédito que muy pronto se reanudarán los trabajos sobre la 34 a la altura de Palacios y la localidad de Arrufó donde se hará una repavimentación y desde Arrufó hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero un bacheo profundo. La obra en cuestión ya pronto comenzará una vez terminados unos trámites administrativos sobre reasignación de partidas por actualización de presupuesto. Esto significa poner en marcha nuevamente el obrador que la empresa Luis Losi tiene en nuestra localidad y también las máquinas ya están prontas a trabajar ubicadas en el lugar.