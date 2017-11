Otra abuela estafada: le robaron dinero

No hay detenidos, pero avanzó mucho la investigación sobre el suceso, sobre el que no hay una cifra definitiva de la cantidad de dinero que fue entregada por la abuela.

En las primeras horas de la madrugada de ayer, en la localidad de Nelson, una mujer denunció a la policía que fue víctima de una maniobra delictiva cuando recibió un llamado telefónico en el que un supuesto familiar directo le decía que una persona pasaría a buscar dinero en efectivo y ella debía entregárselo. La mujer, convencida de escuchar la voz de su hija, no dudó un instante e hizo entrega de una importante suma, publicó el portal Diario Uno de Santa Fe.Luego, la víctima llamó a su hija para asegurarle que ya le había entregado la cantidad de dinero al hombre que envió a su casa, pero la mujer sorprendida le dijo "Mamá, yo no te llamé ni envié nunca a nadie a tu casa". Ese fue el principio para comprender que la señora mayor fue víctima de un engaño.La hija de la mujer engañada, comprendiendo la situación al instante, denunció el suceso a la Comisaría 15ª de Nelson.El oficial de servicio fue hasta la vivienda particular, dialogaron con la mujer mayor y comprendieron rápidamente lo ocurrido, que fue informado a la jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que ordenó un operativo de saturación de toda la zona, como así también la revisión de las cámaras de videovigilancia dispuestas en las calles y sobre la ruta nacional 11, como las particulares existentes en comercios y en viviendas familiares.No hubo detenidos, pero durante la madrugada avanzó la investigación sobre el suceso, sobre el que no hay una cifra definitiva de la cantidad de dinero que fue entregada por la abuela.La jefatura de la policía capitalina informó el suceso al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, respecto de lo sucedido y el posterior operativo implementado en toda la zona.