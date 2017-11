Atlético busca el primer triunfo ante Rivadavia

Este viernes se disputará, de manera parcial, la segunda fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El único de los equipos rafaelinos que milita en el torneo que tendrá participación es Atlético de Rafaela, que desde las 21:30 visitará a Rivadavia Juniors en Santa Fe. El partido corresponderá a la Zona D.La Crema viene de perder en el Interzonal como visitante ante El Tala de Rosario, mientras que tampoco tuvo un buen debut el elenco de la capital provincial, que cayó ante Sportsmen Unidos de Rosario. El equipo dirigido por Marcelo Miretti tendrá un fin de semana ajetreado, ya que el domingo deberá jugar en Sunchales el segundo partido de la serie final de la ARB, ante Libertad.Cabe acotar que tanto 9 de Julio como Ben Hur serán locales el lunes, feriado. El León recibirá en la Zona B a Atlético Ceres Unión, en tanto que por el grupo C, Ben Hur recibirá a Central San Javier.TODO EL PROGRAMAviernes 21:30, Argentino de Firmat vs. Temperley de Rosario; Almagro de Esperanza vs. Atlético Carcarañá; Atlético Sastre vs. Racing de San Cristóbal. Interzonal Brown de San Vicente vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez.viernes 21:30, Campaña de Carcarañá vs. El Tala de Rosario. Interzonal: Atlético María Juana vs. Adeo de Cañada de Gómez.viernes 21:30, Sport Cañadense vs. Trebolense; Ceci de Gálvez vs. Libertad de Villa Trinidad.viernes 21:30 Almafuerte de Las Rosas vs. Unión de San Guillermo; Atlético San Jorge vs. Sportsmen Unidos de Rosario; Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Atlético de Rafaela.Domingo 20:30: zona B Platense de Reconquista vs. Alma Juniors de Esperanza.DERROTA DE LIBERTADLibertad sufrió el miércoles su segunda derrota en la temporada pero, a diferencia de la primera, esta vez el rival, Echagüe de Paraná, lo liquidó en la primera mitad del último cuarto a puros cañonazos para distanciarse a 20 unidades que fueron irreversibles. El final: 80 a 66 en el estadio Luis Butta.Mateo Gaynor y Lisandro Ruiz Moreno fueron los goleadores entrerrianos con 17 puntos, mientras que el goleador Bruno Barovero sumó 18, y Andrés Landoni 11, en el elenco dirigido por Sebastián Saborido. No obstante, Libertad sigue liderando la Conferencia Centro Norte con 5 victorias y 2 caídas.EMPIEZA EL FINAL FOUREste viernes se pondrá en marcha en el estadio "Angel Sandrín", de Instituto de Córdoba, el certamen final del Súper 20, la primera etapa de la Liga Nacional de Básquetbol.Desde las 18:30 jugarán Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. San Martín de Corrientes, y a las 21 el local Instituto y San Lorenzo.El sábado, a las 19:30 será el duelo por el tercer puesto con los perdedores de la jornada inicial, y a las 22 la final entre los ganadores de las semis.