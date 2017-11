Tres propuestas imperdibles

A partir de hoy comienza a exhibirse la programación semanal del Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano", con interesantes propuestas. Las tres películas que podrán verse son:. (The Beguiled, Estados Unidos, 2017) / Dirección: Sofia Coppola / Elenco: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice / Duración: 93 minutos / Género: Western, Drama / Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservasLa talentosa directora de Las vírgenes suicidas, María Antonieta, La reina adolescente, Perdidos en Tokio, Somewhere: En un lugar del corazón y Adoro la fama, incursiona en el cine de género con esta remake del western El engaño/The Beguiled, clásico dirigido en 1971 por Don Siegel y encabezado por Clint Eastwood.La historia se desarrolla durante la Guerra Civil estadounidense, en un internado sureño para señoritas. Sus jóvenes refugiadas encuentran a un soldado enemigo herido. Mientras le proveen refugio y atienden sus heridas, la casa es invadida por tensión sexual, rivalidades peligrosas y tabúes que se rompen en un giro inesperado de los acontecimientos.Se podrá ver desde el viernes 17 al martes 21 de noviembre a las 20, subtitulada. La entrada general es de $80.. (The Little Vampire, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, 2017) / Dirección: Richard Claus, Karsten Kiilerich / Duración: 83 minutos / Género: Animación / Calificación: Apta para todo público.Basada en la exitosa saga infantil de la escritora alemana Angela Sommer-Bodenburg, este film es la nueva incursión de la cinematografía europea en la animación.Cuenta la historia de Rudolph, un vampiro de trece años, cuyo clan está amenazado por un famoso cazador de vampiros. Conoce a Tony, un mortal de la misma edad, que siente fascinación por los castillos viejos, cementerios y vampiros. Tony ayuda a Rudolph en una batalla llena de acción y humor contra sus adversarios y juntos intentarán salvar a la familia de Rudolph.Se proyectará desde el viernes 17 al martes 21 de noviembre a las 18:30, doblada y en 3D. La entrada general es de $90.. (Argentina, 2017) / Dirección: Teresa Constantini / Elenco: Mercedes Funes, Damián De Santo, Esther Goris, Mario Pasik, Andrea Pietra / Duración: 111 minutos / Género: Biográfica / Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas.Una película que rinde homenaje a Tita Merello una de las grandes personalidades del tango y del cine argentino.Podrá verse desde el viernes 17 al martes 21 de noviembre a las 21:30. La entrada general tiene un valor de $40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $20.