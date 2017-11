Romero analizó el momento del equipo

trabajó en la mañana de ayer en su predio del Polideportivo del Autódromo realizando ejercicios con pelota en espacios reducidos pensando en el partido del próximo lunes a las 19:00 ante Instituto en Córdoba.El entrenador de la “Crema”, Lucas Bovaglio, aún no dio indicio alguno de la posible formación que utilizará en este capítulo 9 de la B Nacional.Este viernes Atlético volverá a trabajar en horario matutino, en el estadio Monumental, y realizará los primeros minutos de fútbol formal de la semana. Ahí el DT comenzará a definir el 11 que utilizará para visitar a la “Gloria”.En relación a la última formación, la única duda estaría en la zona media. Emiliano Romero tuvo que salir por una terrible patada en su rodilla, de lo cual se recuperó pero en estos días estuvo trabajando diferenciado por una molestia en el tendón rotuliano, lo cual no le impediría llegar en condiciones al juego del lunes., le dijo el capitána este medio.Atlético viene de igualar 1 a 1 con Almagro, el pasado viernes, y transita una semana larga de cara a su próxima presentación. Dicho empate trajo algo de preocupación, sobre todo por en los primeros 45m., ellos también hicieron un buen partido a pesar que nosotros no pudimos ser contundentes y no tuvimos el balón”, apuntó el uruguayo, y sumó: “En el ST cambiamos algo en el tema de actitud, se notó pero no era solo eso, pudimos sacar un empate, ellos en el primer tiempo pudieron haber marcado algún otro gol y no lo pudieron hacer, somos conscientes que tenemos que cambiar esto, hay que mostrar otra imagen”.En lo que va del torneo al conjunto de Bovaglio le costó más de local que de visitante., advirtió Romero. “Queremos buscar una cosa diferente y no lo podemos lograr.no sé si será por esa presión de querer ganar ya, tenemos que estar un poco más tranquilos y calmos a la hora de jugar en casa, sabemos que el rival cuando juega de visitante o local la propuesta también es otra”, analizó.Cuando Atlético tuvo que salir a escena obligado a ser el protagonista principal le costó más de la cuenta. A pesar del rendimiento, volvió a sumar y lo irregular del campeonato –hasta aquí- le permite seguir prendido en los puestos de arriba., cualquiera le gana a cualquiera. El que gana tres partidos seguidos va a marcar la diferencia, es lo que queríamos lograr después de haber ganado ante San Martín pero hay que tomar ese primer tiempo (en referencia a Almagro) para saber que no lo podemos volver a repetir, también lo dije cuando perdimos con Santamarina, fue igual,Al ser consultado por su rendimiento, cómo se viene sintiendo en sus primeros partidos en la B Nacional, dijo: “Irregular, como todo., el rendimiento fue de mayor a menor, pero irregular”.Sobre el partido que esperan ante los cordobeses, Romero aseguró que. Ellos juegan en su cancha y van a querer salir a ser protagonistas, pero como siempre hemos logrado de visitante ser los protagonistas nosotros creo que tenemos que seguir por esa vía y después de local sacarnos esa presión de querer ganar y tratar de hacer las cosas bien para ganar de local”.