"Dr. Honoris Causa" en la UBA

El rector Alberto Barbieri otorgó a los fundadores del grupo teatral Les Luthiers, Carlos López Puccio; Jorge Maronna; Marcos Mundstock, Carlos Núñez Cortés y, en carácter post mortem, a Gerardo Masana y Daniel Rabinovich, el diploma de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, máximo galardón que brinda esta casa de estudios. Al finalizar el acto, el grupo realizó un espectáculo para los presentes.En su discurso, Alberto Barbieri destacó: “Este grupo, nacido en esta casa de estudios, se caracteriza por su calidad en la inventiva de música mezclada con un humor diferente que atrajo público de diversas generaciones, tiene una creatividad integral que los ha llevado a ser mucho más que un producto cultural, han sido reconocidos en todo el mundo, y a mí me llena de orgullo como argentino cuando triunfan afuera". Además, afirmó "no es una simple entrega de diploma Honoris Causa, es un agradecimiento por llevar la cultura a su máxima expresión".“Autores del texto y la música de sus presentaciones, y directores y realizadores de su puesta en escena, el grupo teatral constituye un ícono de la cultura nacional, razón por la cual es un honor para la UBA otorgar esta distinción. Este reconocimiento se debe, entre varias otras cosas, a que desde sus inicios en el seno de la actividad coral que se desarrollaba en la Facultad de Ingeniería de la UBA, el grupo cautivó a la audiencia con una propuesta original de espectáculos de música y humor utilizando instrumentos no convencionales”, remarcó el Rector, en la ceremonia llevada a cabo en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.Sebastián Masana, hijo de Gerardo Masana, expresó: “Es como volver a los orígenes, Les Luthiers nació y se gestó en la UBA, y es producto de sus actividades de extensión. Este grupo fue lo que fue porque en sus raíces se mezclaron culturas heterogéneas, y esta mezcla sólo podría haber prosperado en un ámbito de diversidad, estimulación y crecimiento como es la UBA".Luego tomó la palabra Susana Szylowicki de Rabinovich, viuda de Daniel Rabinovich, quien señaló: “A mi marido le hubiese gustado mucho recibir este reconocimiento, significa mucho para mi familia y agradezco a la UBA por la consideración".Jorge Marona agradeció a la universidad y a los presentes y dijo "Creo que Les Luthiers fue y es un milagro, una escuela en sí mismo que nos permitió crear y nos impulsó a hacerlo. Agradezco a la UBA el haber brindado suelo fértil para nuestro nacimiento y por los años de servirnos de herramientas que usamos en nuestro trabajo".Carlos Núñez Cortés, al recibir el diploma, agradeció "por esta distinción que nos llega junto con nuestras bodas de oro". Además, contó que por muchos años se dedicó a la química y "Les Luthiers me permitió canalizar mis cualidades musicales".Entre bromas y risas, Carlos López Puccio dijo: “Hoy se cumplen los deseos de mis padres, que siempre quisieron tener un hijo con título honorable, y también los míos“; y en ese mismo tono, Marcos Mundstock destacó: “Recibimos este reconocimiento de la mano de una madre simbólica, que es la UBA, que nos dice que somos buenos y está contenta con nosotros; así que le agradecemos los comienzos y todo lo transcurrido hasta este punto“.Una vez entregados los diplomas y culminados los discursos, subió al escenario Martín O´Connor para interpretar junto con los homenajeados Las Majas de Bergantín.