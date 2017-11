Polémica por el futuro secretario de Pascual

En la jornada de ayer, corrió la versión de que Bryan J. Mayer sería el nuevo secretario de la concejal Marta Pascual, a partir de su asunción el próximo diciembre. En la noche, ambos estuvieron presenciando la sesión en la Escuela Dopazo. La especie fue confirmada por los otros tres concejales de Cambiemos.La polémica se suscitó en las redes sociales. "El mismo muchachito que reivindica el rol de la última dictadura, va a ser el secretario de una concejal del PRO en Rafaela" o "si llegara a ser cierto que un/a Concejal/a electa/o va a intentar poner a un apologista de la dictadura más sangrienta que tuvo nuestra historia como Secretario en el Concejo Municipal es como para salir a las calles, repudiarlo, llamar a todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos del país, partidos políticos, medios nacionales CIDH, y realizar cuanta acción sea posible para IMPEDIR que NOS ESCUPAN EN LA CARA!! ASI NO SEÑORES!! ASI NOOOO!!!!", se leyó.Las declaraciones a las que hacen referencia fueron publicadas en una red social por el propio Mayer, en donde dejaba entrever que gracias a las FFAA había democracia en el país. Posteriormente, Mayer junto a Sergio Zencklusen, intentaron conseguir una declaración de interés municipal de un debate de candidatos. Pero no se logró (desde el recinto volvió a comisión y ya no se le dio despacho), dado que una decena de organizaciones se mostraron en contra. De hecho, el debate no se concretó. ""Se ha atribuido a mi persona ciertas etiquetas que surgen simplemente desde el resentimiento, el odio y el oportunismo. Clasificaciones que sólo pueden asegurar aquellos personajes que desconocen mis posturas, trabajos y reflexiones (...) me responsabilizo de lo publicado en mi cuenta personal de Facebook (que nada tiene que ver con mis publicaciones vinculadas a los medios en los cuales trabajo) pero no hago lugar a sus reproches: en ningún momento avalé, preponderé o reivindiqué uno de los episodios más nefastos de nuestra historia reciente como la última Dictadura Cívico-Militar", señaló en una carta aclaratoria dirigida al Presidente del Concejo.