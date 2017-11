La reforma laboral ingresa al Congreso

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó que el proyecto de reforma laboral ingresará hoy al Congreso para que pueda ser tratado en las próximas semanas, mientras minimizó las críticas a la iniciativa de parte de sectores como el moyanismo y las CTA, al señalar que "el consenso logrado" con la CGT "vale más" que los cuestionamientos.En una conferencia de prensa para brindar mayores detalles de la iniciativa oficial acordada con la conducción de la CGT tras varias semanas de negociaciones y cambios al borrador inicial, el funcionario elogió el proyecto: "Los temas más dolorosos son la informalidad y el desempleo, entonces buscamos generar soluciones dando incentivos correctos"."El proyecto entrará mañana (por el viernes) en el Congreso para que sea tratado en las semanas entrantes", subrayó el funcionario sobre el proyecto que deberá tratar en primer término el Senado, donde los legisladores ya se preparan para comenzar a debatirlo el próximo martes, en el ámbito de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.Con relación a los cambios realizados al borrador, el ministro destacó que "el espíritu del proyecto se conservó", pero reconoció que "hay debates" para ir más a fondo con una reforma laboral "que hoy no se pueden dar porque primero hay que profundizar más el diálogo".Respecto de los cuestionamientos a la reforma laboral de parte del secretario gremial de la CGT y referente de Camioneros, Pablo Moyano, resaltó: "Me parece que el consenso logrado vale más que algunas críticas", al tiempo que recordó que Hugo Moyano hijo, quien es abogado laboralista, estuvo entre quienes "revisaron" el proyecto original e hizo "propuestas" para introducir cambios.Por otro lado, Trabajo difundió a los periodistas durante la conferencia en la Sociedad Rural un punteo con el contenido de algunos aspectos de la ley, y dijo que se busca "un ordenamiento del vínculo laboral para mejorar el marco legal y bajar la litigiosidad".Entre las novedades, Triaca destacó el blanqueo de empleados informales, que tiene retroactividad "hasta cinco años" dando "cobertura a la mayoría de los trabajadores" que estaban en esa situación, y la extensión de las licencias por paternidad, que pasa de dos a 15 días y por "situaciones particulares como adopción y tratamientos de fertilidad".El proyecto mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa principal en las tercerizaciones salvos casos específicos, mientras que las prácticas formativas, o pasantías, se extenderán por el plazo de un año (y no 18 meses como estaba contemplado originalmente).En tanto, el fondo de cese laboral se nutrirá de contribuciones exclusivas del empleador, y no del empleado como indicaba el primer borrador, mientras que las horas extras y comisiones se computarán en el cálculo de las indemnizaciones, pero sí se excluirán el aguinaldo, los bonos y premios.A su vez, se mantiene la filosofía de la relación tutelar entre capital y trabajo, con lo cual quedó afuera la iniciativa que intentó el Gobierno de igualar los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado.La iniciativa mantiene también el "Ius Variandi", es decir se preserva la protección del trabajador frente a cambios irrazonables en el conflicto de trabajo pero la novedad es que se prohíbe litigar en la justicia laboral, sino que se irá a la justicia ordinaria con lo cual el proceso podría durar más de dos años, lo que desalentaría los juicios.