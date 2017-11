Se muere de cáncer un ex Titanes en el Ring

"¡Mi papá se me muere! ¡¡@PAMI_org_ar @hta_italiano @hospitalespanol no me lo reciben!! ¡¡¡Ayudaaaaaaaaa!!! ¡¡¡RT!!!", escribió Ulises.

Luego, fue Natacha quien envuelta en lágrimas pidió ayuda para su papá, Alberto Jaitt, quien tiene 90 años.

FIGURA DE TITANES EN EL RING

En su primer labor en el ring de luchadores a Alberto Jaitt se lo conoció como Máscara Roja, y ciertas crónicas deportivas dan cuenta de que también hizo de la Momia, la Momia Negra y el Caballero Rojo, en Titanes en el Ring.

También se cita que fue árbitro junto a William Boo (Héctor Oscar Brea), el recordado "gordo malo" de los Titanes que encabezaba Martín Karadagián.