Rompieron vidrios en comercios y mancharon con pintura

En horas de la madrugada de la víspera, al menos dos comercios y un colegio profesional de esta ciudad fueron víctimas de vandalismo, con rotura de vidrieras, aunque además, de uno de ellos que vende ropa deportiva también se constató el faltante de al menos una mochila.Los dos comercios y el organismo afectado fueron Carina Spaggiari Alta Costura, Mundo Marcial (ropa deportiva); y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.De acuerdo a la respuesta policial recibida luego de la denuncia realizada por Mundo Marcial, en su caso los autores habrían sido menores de edad, por lo que una vez identificados nada más se pudo hacer desde la fuerza, salvo lo que corresponde por la ley de minoridad vigente que es entregarlos a sus progenitores.No se descarta que estos menores de edad hayan sido los mismos que afectaron a Carina Spaggiari y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas.Cabe aclarar que en este último organismo, el ataque consistió en manchas con pintura y aunque se intentó consultar varias veces lo ocurrido, nunca se pudo lograr un contacto telefónicamente.El comercio de venta de ropa deportiva “Mundo Marcial” está ubicado en calle Rosario 370 (y Alberdi) -barrio 9 de Julio-.Según información recabada por LA OPINION con Carina B., propietaria del negocio, todo habría ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada.Los individuos -que luego la policía le informó eran menores de edad por lo que nada se pudo hacer judicialmente- intentaron romper el vidrio de la puerta principal, que al estar plotteado con un material duro del lado de adentro hizo imposible el ingreso de los vándalos.Lo que sí pudieron romper es el vidrio de la vidriera y luego se notó el faltante de una mochila.Al escuchar la explosión del vidrio, los dueños del negocio que viven en el mismo lugar, se despertaron, prendieron las luces -lo mismo que muchos vecinos- y los forajidos huyeron rápidamente.Los dueños hicieron la denuncia policial correspondiente en sede de la Comisaría Nº 2, haciendo notar en diálogo con este medio que no es la primera vez que les pasa algo semejante.El otro comercio damnificado fue Carina Spaggiari Alta Costura, ubicado en calle Corrientes 255 -barrio Juan de Garay- .También en horas de la misma madrugada, los vándalos astillaron el vidrio blindado de la puerta, pero no pudieron con las vidrieras ya que estas están cubiertas por persianas.En este caso no robaron nada.Según un acta de procedimiento confeccionada por personal policial de la Comisaría 2ª graves disturbios fueron protagonizados por individuos en el Hospital local y en un bar de las cercanías.Personal policial de seguridad vial que se encontraba en el interior del centro de salud, debieron retirar del lugar a un varón identificado como Maximiliano L., por estar ocasionando molestias y disturbios, no siendo la primera vez que sucede.No había pasado mucho tiempo, cuando desde un bar sito a 30 metros del lugar en Lisandro de la Torre y Balcarce -"Bar café 802”- se comenzaron a escuchar gritos que provenían del local.En el sitio los uniformados lograron divisar al mencionado Maximiliano L., junto a otro varón mayor de edad identificado como Nicolás V. de 26 años, profiriendo amenazas a una mujer, dueña del bar, la cual se hallaba en shock, y también amenazaban a un empleado del lugar.El mencionado Nicolás V., no cesaba de amenazar de muerte al sujeto que lo acompañaba y a la mujer, a la cual amenazó también con violarla.A raíz del suceso se trenzó en riña con el empleado, y posteriormente, personal de policía de seguridad vial aprehendió al sujeto y lo trasladó a sede policial a los fines pertinentes.Personal policial de la Comisaría Nº 6 de Frontera, se hizo presente en una vivienda ubicada en calle 106 de esa localidad debido a que se había detonado un arma de fuego.En el lugar, y tras entrevistarse con la víctima, una mujer de 34 años llamada Vanesa M., se procedió al secuestro de un proyectil calibre 9 y tres vainas servidas.La mujer sospecha de su expareja que anteriormente la había amenazado.El martes, en sede policial de la Comisaría Nº 8 de Saguier, se hizo presente un sujeto mayor de edad manifestando que su hijo de 18 años -Gabriel T.- sufrió heridas leves con un cuchillo por parte de un familiar en momentos que estos discutían.El mismo día, personal policial de la Comisaría Nº 1 de Rafaela, se hizo presente en un domicilio de calle Garibaldi al 2000, tras tomar conocimiento de un disturbio familiar. Allí constataron que se produjeron agresiones entre una pareja resultando ambos con lesiones leves.En tercer lugar, en sede policial de la Sub Comisaría Nº 1, una mujer de 37 años manifestó recibir amenazas por parte de su expareja por lo que se siente atemorizada.Por último, en Sunchales, un hombre de 58 años denunció en sede de la Comisaría Nº 3 que, mientras se encontraba en una fiesta, una mujer descendió de un automóvil y le produjo daños mediante rayones en el auto del denunciante.