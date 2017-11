Santa Fe tendrá su primer queso con denominación protegida

En el mes de octubre del 2016 el Ministerio de la Producción de Santa Fe, encabezado por el secretario de Lechería Pedro Morini conjuntamente con la Cámara de Comercio Italiana de Rosario y 25 empresarios nucleados en APYMIL (la asociación que reúne a pequeños y medianos industriales lácteos de la Provincia) armó un estratégico recorrido por las dos zonas lecheras-queseras más importantes de Italia: Parma en la Región de Emilia Romaña y Cremona en la Región de Lombardía, con visitas a queserías, tambos fábricas, el consorcio y el centro tecnológico que agrupa a los fabricantes del afamado queso con Denominación de Origen Protegida (DOP) Parmigiano Reggiano en Parma y el Grana Padano en Cremona.LA OPINION participó de aquel periplo y le fuimos narrando lo acontecido, por ejemplo cuando visitamos el Consorcio del Parmigiano Reggiano donde los empresarios lácteos pudieron apreciar de qué manera se trabaja en la "denominación de origen".A un año de aquella cautivante y enriquecedora experiencia, esta semana en la sede del Ministerio de la Producción, se reunieron las autoridades de Apymil y funcionarios junto a la UNL, INTI, INTA, ASSAL, la escuela agrotécnica IDESA de Ataliva, cooperativas para conformar un consorcio quesero en la Provincia: "que no es ni industrial ni económico, sino para proteger denominaciones o determinados tipos de quesos, y lograr que cuando el consumidor vaya a la góndola a comprar ese queso, que seguramente llevará un nombre referido a Santa Fe como queso santafesino, tenga la tranquilidad que desde el pasto que consume la vaca, lo que se fumiga en el campo hasta el proceso industrial, los fermentos, el cuajo que se usa, el estacionamiento va a tener una garantía y un sello de calidad, que otorgará ese consorcio", explicó Pedro Morini.Morini memoró aquel viaje a Italia: "trajimos la experiencia que vimos en Italia con el Parmegiano Reggiano o el Gran Apadano, escuchamos los consejos que nos dieron los italianos y vimos la posibilidad de tener un queso similar acá en argentina, donde no hay ningún queso que cumpla esos requisitos, con la protección de un consorcio como en Italia que vigilará desde el origen de la vaca sobre una determinada raza, lo que consume esa vaca, hasta la elaboración, o sea la trazabilidad", ilustró.El objetivo es que en mayo o junio del año que viene la provincia de Santa Fe ya tenga su propio queso provincial con denominación protegida: "y que además este consorcio el día de mañana pueda tutelar otra región de la Provincia que fabrica dulce de leche o algún otro derivado o queso que no sea de esta región", señaló Morini.Morini aclara que "la idea es tener un queso de una determinada región, y no estamos hablando de una denominación de origen porque para eso tendríamos que hablar de un queso con mucha historia en la provincia de Santa Fe" resalta, para agregar que "lo que pensamos hacer es un queso de un kg con un packagin especial y un sello de calidad con una marca a fuego (como el Parmegiano Reggiano) que estampará el consorcio después de 60 días de estacionamiento".El Secretario de Lechería aclara que "el nuestro será un queso protegido", y relató que "antes era denominación de origen, después denominación de origen controlada; ahora en Francia está la denominación de origen controlada y garantida. Nosotros somos un poco más humildes, y vamos a la denominación protegida que tendrá la garantía del consorcio de no habrá dos quesos distintos, todos estarán elaborados bajo la misma norma".Finalmente, Morini explicó que "el INTI nos recomendó que si a ese queso lo podemos producir con la mayor cantidad de alfalfa o heno de la región, será un queso que puede salir diferenciado en función de la composición del mismo que podría ser bueno para la salud inclusive".