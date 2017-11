Según Seggiaro, 2018 será un año de profundo ajuste

Pasó por esta capital el economista cordobés Carlos Seggiaro y tuvo la gentileza de conversar con nuestro Diario sobre el presente y futuro de la economía nacional, a la que calificó como de "insostenible" e "inconsistente" si no se corrigen algunas variables como el inusitado "déficit gemelo" (fiscal y comercial) y la inflación, junto a una vigorosa "bicicleta financiera", todo lo cual "no propicia para nada un proceso de inversión como el que pretende el gobierno".Seggiaro afirmó que "este proceso de recuperación no tiene sustento en el 2018", a la vez que se mostró preocupado "por la economía real" y contó que el FMI le pide al gobierno (de Mauricio Macri) que haga el ajuste, señalando (el FMI) que "la política monetaria necesita mantenerse contractiva por permanecer la inflación aún por encima de las metas del BCRA", según reza el informe.Para el economista, el gobierno de Macri tiene que hacer los deberes fiscales el año que viene, o caso contrario pasarlo al 2020 "porque el 2019 es un año electoral y no se pueden hacer ajustes". Seggiaro se asombra porque, a diferencia del gobierno de Néstor Kirchner en que hubo superávit gemelos (fiscal y comercial) "ahora tenemos déficit gemelos; el comercial superará los 7.000 millones de dólares este año", anticipa. Cree que la inflación del 2017 rondará el 25%, "lo que advierte el FMI", recuerda.El experto coincide en que el talón de Aquiles del presidente Macri es el déficit previsional: "no hay reforma laboral sin reforma previsional", advierte. Y para eso, 8 millones de jubilados, mediante el cambio de coeficiente de actualización de sus haberes (esa fórmula nueva tendría en cuenta la inflación y los aumentos se aplicarían cada tres meses, no cada seis, como ahora) le van a transferir al gobierno 100 mil millones de pesos.Las reformas laborales, según Seggiaro, aumentará la tasa de desocupación (cree que al 14%) "pero eso servirá para disciplinar salarios" indica para inmediatamente hacer notar que la reforma laboral brasileña, a la que califica de "medieval", impactará fuertemente en el mercado laboral argentino: "o la copiamos, morigerada, o nos retiramos del Mercosur, o nos resignamos a perder empleos", sostiene.Otro punto que abordó el economista está relacionado con los subsidios "que representan el 20% del gasto público" afirmó, y para ello el gobierno seguirá quitándolos con lo cual seguirán aumentando los servicios (luz, gas). En cuanto al famoso déficit fiscal, coincide en que hoy día es del 5% del PBI y la idea es bajarlo al 3,4%. Seggiaro cree que recién para el 2019 la presión impositiva podría bajar a niveles internacionales.El economista reconoce que Mauricio Macri heredó atraso cambiario ("que no puede continuar en el 2018", afirmó) inflación, déficit fiscal y atraso tarifario; a lo cual le agregó déficit comercial y recesión. Con respecto del atraso cambiario, dijo que es "clave" corregirlo" y se asombró nuevamente de que "se rompió una lógica de los últimos 50 años: con recesión la balanza comercial dio negativa".Seggiaro relató una reunión que junto a otros economistas mantuvieron con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne: "la hoja de ruta del gobierno para el 2018 a los fines de bajar la inflación contempla reducir los subsidios a las tarifas (que se traducirá en aumento de las mismas), con eso piensan reducir el déficit fiscal, que a su vez haría contener la emisión y con ello bajar las exorbitantes tasas de interés que hoy día se pagan por las Lebac (740 millones de pesos por día de intereses). Ese combo haría subir el dólar, transformándolo en competitivo; pero todo ello impactaría en el consumo interno debilitándolo", concluyó.Finalmente, al economista le llamó la atención la prolijidad con la cual el gobierno tiene identificado a los sectores involucrados (con nombre y apellido de los rubros) en el denominado Plan Productivo Nacional, diferenciados en: de alta competitividad (agroalimentos); media competitividad (software, biotecnología, industrias del conocimiento) y de baja competitividad entre los que se encuentran aquellas actividades "con posibilidades mínimas de crecimiento" que necesitan apoyo crediticio y las "sensibles a reconvertir" (inviables) entre las que, para desgracia de la provincia de Santa Fe se encuentran el calzado, los muebles y las textiles.