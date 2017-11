"La UNRaf se plantó para formar profesionales de la innovación"

El profesor Mario Oporto, quien fuera presidente provisional de la Asamblea Universitaria en la que fueron electas las autoridades de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), afirmó que está "permanentemente" en la ciudad trabajando cerca de las nuevas carreras y ligado a los seminarios que se brindan en esta casa de estudios superiores. "Me incorporé a la Universidad Nacional hace ya varios meses con la tarea de organizar el Departamento de Estado, Sociedad y Gobierno, previo a la asamblea universitaria, por lo tanto trabajé para la organización de la Universidad, cosa que pudimos lograr. Además, normalicé los tres departamentos originales que tiene la Universidad de Rafaela, es decir ya hay dos que están institucionalizados, el de Educación y el de Estado, Sociedad y Gobierno. Sólo nos queda el que está en proceso, que es el de Innovación", manifestó Oporto en contacto con los medios durante su visita esta semana.Además, destacó que "mi concurrencia a Rafaela es permanente, ya que formo parte del Consejo Superior y estoy involucrado en el desarrollo de la Universidad. En una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos, que es la de ofrecer seminarios, y en ese contexto ofrecí mi actividad académica".Oporto es historiador y trabaja como profesor de Historia de América Latina en la Universidad Nacional de La Plata. Además, dicta seminarios en otras universidades y llegó a nuestra ciudad a través de la relación que forjó en la Cámara de Diputados de la Nación con el rafaelino, Omar Perotti, el impulsor del proyecto en el Congreso para crear la UNRaf. "Desde un principio me gustó la propuesta de Omar Perotti. Fuimos diputados juntos, yo por Buenos Aires, él por Santa Fe y siempre me comentaba la idea que tenía de crear una universidad en Rafaela. Voté la ley con mucho gusto, ya que es una provincia importante del país y tener una tercera universidad en toda esta región, para que se sume a la gran tradición que tienen Rosario y Santa Fe, para obtener miradas desde otro lugar", contó a la vez que destacó: "Rafaela viene con una impronta de innovación, producción, de aperturas al mundo, de competitividad, de buscar valor agregado a los productos de aquí. Y es una importante de la región, no solo de Rafaela, y que hacía necesario que esa impronta tuviera su correlato de formación de profesionales".En cuanto a lo que se viene, Oporto destacó que "los objetivos de esta nueva área de Estado, Sociedad y Gobierno es formar agentes y profesionales que puedan desde el ámbito estatal y privado, fomentando un estado moderno y una promoción de lo que es el progreso y la producción". Consideró que "uno no innova solamente incorporando solamente nueva tecnología" por lo que anticipó que "desde la escuela de gobierno que estamos trabajando va a ser muy importante crear un centro de estudio de federalismo. Me parece que Santa Fe tiene mucho que aportar al federalismo argentino, que hoy está en crisis, sin ninguna duda, con una concentración alrededor de la agenda del Conurbano exagerada y nosotros queremos trabajar sobre ese tema, que esperemos que a futuro dé posibilidades de especialización en derechos institucionales y en teorías del Estado, porque debemos repensar ese mundo".En tanto, destacó que la carencia estudiantil en nuestra ciudad está en los deportes: "En Rafaela hay un vacío de ofertas de deportes. No hay profesorado de Educación Física, la universidad va a tener un gran campus y creemos que trabajar en el área de deportes, no sólo con educación física, gestión de grandes eventos, salud y deportes, u área que abarque eso, daría una oferta que por lo general hay que ir a buscar a otro lado. Además me interesa en algún momento, que no será inmediato, se podría empezar con seminarios en gestión del trabajo de innovación tecnológica o bien los agro negocios, sociología rural, ya que esta zona aporta profesionales para eso".Por último, Oporto subrayó que "cuando uno estudia historia lo que tiene que transmitir son la relatividad de algunos momentos contemporáneos, son construcciones y hay que ser menos desprejuiciados". Y destacó que "la Universidad de Rafaela se plantó para formar profesionales de la innovación, para la competitividad, la producción y para la apertura del mundo. Y para eso se necesita una línea de ingeniería, de licenciaturas muy vinculadas a la ciencia y la tecnología, pero también se pensó en un área de educación y de innovación tecnológica, sistémica, no es individual, hacia una o dos personas que uno forma, sino a un sistema que uno adhiere. Y también se pensó que eso solo se logra si hay un Estado y agentes del Estado preparados para la innovación, y por eso planteamos el área de Estado, Gobierno y Sociedad", concluyó.