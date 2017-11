Audiencia del Gas: Lamberto pidió revisar la reducción de subsidios

El defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este miércoles de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación donde se puso a consideración los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y del gas propano destinado a la distribución indiluido por redes, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2017.“Los cambios que propone nación en la Tarifa Social y en el sistema de Incentivo de Ahorro al Consumo perjudican al consumidor”, dijo Lamberto a través de videoconferencia desde el centro de participación de Rosario, y solicitó que “se revise el plan de reducción de subsidios y diferirlo en el tiempo, que se rechacen los cambios propuestos para la tarifa social y el sistema de incentivo al ahorro en consumo, que se mantenga el sistema de garrafa social, así como los topes máximos de facturación, y que se considere convocar una auditoría externa para efectuar análisis de los costos del Mmbtu”.Lamberto valoró el mecanismo participativo de audiencias públicas, pero reclamó “que no se conviertan en meros actos formales de simple notificación de los nuevos aumentos ya determinados por la autoridad de aplicación de la nación”.“Después de las tres convocatorias que hemos tenido, podemos concluir que las actualizaciones del precio no respetan los principios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad”, señaló.“En la defensoría hemos atendido reclamos de usuarios residenciales con facturas de $ 6000 y hasta $ 9000. Con esos antecedentes, resulta alarmante la situación que se puede experimentar el próximo invierno donde la tarifa contemplará el aumento pleno determinado por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Litoral Gas S.A. más la actualización de diciembre de 2017; dos actualizaciones del valor de transporte a cuenta de la RTI pendiente y la actualización del valor de PIST donde se pasará a pagar una mayor tarifa con motivo de una reducción en los subsidios dispuesto en el orden del 7%”, manifestó.TARIFA SOCIALLa propuestas de la autoridad de aplicación para la Tarifa Social, a partir de diciembre de 2017, contempla que los beneficiarios de dicha tarifa tendrán el derecho a un descuento del 100% del precio del gas sobre un bloque de consumo máximo determinado (bloque gratuito) y del 75% del precio del gas sobre un bloque de consumo excedente de hasta la misma magnitud del bloque gratuito.A modo de ejemplo: en el mes de agosto un usuario santafesino beneficiario de Tarifa Social por un consumo de 250 m³ pagó $ 0 (pesos cero). Con el sistema que se propone para modificar la Tarifa Social a partir del diciembre de 2017 ese consumidor no pagaría por los primeros 71 m³ (bloque gratuito) pero pagaría el 25% de los siguientes 71 m³ y tarifa plena por el consumo de los 108 m³ restantes para completar los 250 que prevé la tarifa social actual.INCENTIVO AL AHORRO EN CONSUMOEl sistema actual premia a los usuarios con ahorros de más del 10%, mientras que la modificación propuesta otorga una bonificación del 10% en el precio del gas para todas las categorías de usuarios que registren un ahorro en su consumo igual o superior al 30% con respecto al mismo período del año 2015. En resumidas cuentas: se exigirá un mayor porcentaje de ahorro para acceder a la bonificación.GARRAFA SOCIALEn relación con la garrafa social, el defensor solicitó que se arbitren los medios necesarios para mantener el precio reducido que, de acuerdo a lo informado por la autoridad de aplicación, sería de $ 37 para aquellos que perciben el Plan Hogar de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Lamberto pidió además extender el alcance de este sistema para todos aquellos que no cuenten con el plan, y mejorar el control de la comercialización puesto que existen precios abusivos.LITORAL GAS: EL VIERNES 17, EN SANTA FELa audiencia realizada este miércoles -para las empresas de Gas Natural BAN y Metrogas-, tuvo lugar en el Teatro de la Ribera de Capital Federal y en los centros de participación de las ciudades de Paraná, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Ushuaia, Rosario, Salta y Santa Rosa.En tanto que el encuentro para discutir las nuevas tarifas de las empresas Gas del Norte (TGN), Litoral Gas, Gas NEA y Redengas se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe el viernes 17 de noviembre, también a las 9, en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Fe, ubicada en Lavaisse 610.