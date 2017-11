Atlético y la necesidad de dar vuelta la página

Suma tres partidos sin caídas. De ocho que jugó hasta el momento ganó tres, empató la misma cantidad y perdió los restantes dos. Es irregular. Está claro. Pero lo que más dejó preocupación en todo Atlético de Rafaela fue el rendimiento que tuvo el equipo el pasado viernes, principalmente, en los primeros 45 minutos ante Almagro.“Lo que vieron todos fue una imagen que no nos gusta dar, sobre todo en condición de local. Somos conscientes que no somos eso, es un equipo que puede dar mucho más y tenemos que trabajar en lo que es la regularidad”, comentó Lucas Pittinari. Y agregó: “El fin de semana anterior habíamos hecho un gran partido en Tucumán y no pudimos ratificar eso de local, donde verdaderamente nos está costando. Hay que trabajar en la semana para dejar atrás lo que pasó, corregir y ya pensar en Instituto”.Al parecer, hasta aquí y por lo hecho en Jujuy y Tucumán, dos plazas fuertes (sin olvidar lo de Tandil), parece sentirse más cómodo jugando de visitante que de local.“Se ha dado de esa manera en lo que va del torneo, es cierto que cuando vas de visitante el rival sale a buscar más los partidos y a nuestros delanteros quizás le sienta más cómodo jugar con espacios, son jugadores que se mueven bien, nosotros podemos encontrar los espacios a las espaldas de los defensores y así hacer que el equipo juegue unos metros más adelante, si nosotros queremos ser protagonistas del torneo de local tenemos que encontrarle la vuelta y sumar todo lo bueno que venimos haciendo en condición de visitante”, analizó Pittinari, en rueda de prensa.Con respecto al próximo rival, que estará jugando hoy su partido pendiente con Morón, el mediocampista de Atlético apuntó: “Es un equipo que tiene técnico nuevo (debuta Darío Franco), que se caracteriza por una cierta manera de jugar, es un equipo que ya lo conoce, pero más allá del rival que enfrentemos, que no vamos a subestimar, nosotros tenemos que priorizar lo que podamos ir a proponer y ser conscientes que si queremos ser protagonistas del campeonato necesitamos sumar de a tres”.El plantel profesional de la “Crema” trabajó en la mañana de ayer en el predio del Polideportivo del Autódromo y el DT, Lucas Bovaglio, dispuso de diferentes trabajos de defensa y ataque. En la jornada de hoy, llegarían los primeros minutos de fútbol y se podría comenzar a definir el equipo que utilizará para visitar el próximo lunes a Instituto, encuentro correspondiente a la fecha 9 del torneo de la B Nacional.