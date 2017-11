Macri instó a "dejar las diferencias de lado"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Mauricio Macri llamó ayer a "trabajar juntos y dejar las diferencias políticas de lado", al visitar la provincia de Salta y mostrarse junto al gobernador norteño, el peronista Juan Manuel Urtubey.En la previa de una nueva reunión con gobernadores para intentar alcanzar un pacto fiscal, el mandatario se mostró con el mandatario provincial con el que mejor vínculo tiene por fuera del oficialismo.Durante recorridas por obras que financia el Gobierno nacional, el jefe de Estado pidió que no se apoye "nunca más la frase ´roban pero hacen´", ya que remarcó que "ahora se hace con transparencia". A la vez, el líder del PRO destacó que "no importa el partido político" al que se pertenezca y pidió "dejar diferencias políticas de lado"."Esto es parte del cambio que han decidido. Nos han pedido que nos juntemos, y que no importa de qué partido político seamos. Ustedes son lo importante, por eso tenemos que trabajar juntos dejando cualquier diferencia política de lado", señaló el líder del PRO.En breves declaraciones a la prensa, Macri se refirió a la reunión que mantendrá este jueves con los gobernadores, en la que esperaba poder firmar un acuerdo fiscal pero que las chances de que suceda son escasas: "Espero que podamos avanzar en estos compromisos que tienen que ver con asegurar que la Argentina crezca durante muchos años", señaló.En ese sentido, insistió en que para alcanzar ese objetivo "todos tienen que ceder algo", tal como había planteado a fines de octubre en el Centro Cultural Kirchner cuando lanzó los "consensos básicos" que aspira concretar.En el marco de su visita a Salta, el Presidente recorrió obras de hábitat en la localidad de La Unión y dejó inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Nuestra Señora de Fátima en el Paraje Pluma de Pato.