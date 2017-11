Entidades de base de FAA bonaerenses movilizadas

BUENOS AIRES (NA). - Las entidades de base de la Federación Agraria (FAA) de la provincia de Buenos Aires se encuentran movilizadas y reclaman soluciones a diferentes situaciones que afectan a los pequeños y medianos producciones."Pese a las reiteradas advertencias de nuestra entidad, la consecuencia de la falta ancestral de obras y el mal manejo de las aguas hicieron que estas atraviesen la provincia y ocupen las chacras", manifestaron los chacareros de FAA en un comunicado.Explicaron que muchos productores intentan alcanzar la declaración de emergencia agropecuaria y no pueden, en algunos casos porque los anegamientos no son los que contempla la antigua ley provincial, "en otros casos porque los intendentes obstruyen ese derecho por caprichos".Se trata de motivos "muchas veces ideológicos y miopes y otros porque la burocracia provincial ejerce todo su peso para que no lleguen los decretos correspondientes al escritorio de la señora.Gobernadora en tiempo y forma", expresaron."Caminos, seguridad, educación, conectividad, administración, son necesidades que los productores vamos satisfaciendo cada vez con mayor esfuerzo propio", determinaron las entidades de base de FAA bonaerenses.Con aumento de costos y grandes inconvenientes para la producción, "debatiéndonos entre caminos rurales muchas veces intransitables y pesadas cargas oficinescas, los productores recibimos en el 2016 un paquete impositivo igual de regresivo y agresivo que el diseñado en la administración anterior, con un aumento muy por encima de la inflación, el 38%, consolidando a nuestra provincia como la de mayor carga fiscal de la República", añadieron.Explicaron que las entidades representantes del agro acompañaron expresamente a la gobernadora María Eugenia Vidal en el reclamo para que "a los bonaerenses" se los trate "con mayor equidad al momento de la asignación de los fondos coparticipables"."Estuvimos presentes en cada una de las Mesas que se abrieron para el diálogo y la propuesta, Mesa Agropecuaria, Mesas sectoriales, Mesa Tributaria y tantas otras", destacaron.Por esas circunstancias, precisaron que les "causó sorpresa y preocupación el proyecto de Ley Fiscal para el 2018 y luego de analizarla en dos Asambleas en la provincia le hemos presentado a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que es la que centra su tratamiento previo a la sanción, las preocupaciones de los pequeños y medianos productores"."Siempre sostuvimos que es menester una reforma fiscal, que los impuestos deben ser equitativos y aplicados de forma progresiva, que la tierra que se trabaja no es una exteriorización de riqueza sino un medio de producción", evaluaron.Rescataron que "se han hecho algunos avances en este sentido en relación a la carga impositiva que se aplica a las pequeñas chacras, pero también vemos que se propone un aumento del 107% del Impuesto Inmobiliario Rural en estos dos años"."Para su cálculo se aplica, actualizada, la misma tabla impuesta por la administración que escondía, bajo una supuesta progresividad, una voraz agresividad fiscal, proporcionalmente mayor a las unidades económicas de cada región", añadieron.Agregaron que "la estabilidad de los precios de los que producimos choca contra el aumento de nuestros costos. También choca contra el incremento de costos que debemos asumir cuando el Estado, sea el Municipio, la Provincia o la Nación se ausenta".