"El bolsillo del productor está más flaco que en 2016"

Mendocino, ingeniero agrónomo especializado en economía agraria y padre de seis hijos, Daniel Pelegrina es el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). A los 55 años, le tocó asumir el cargo luego de transitar un tercer mandado como vicepresidente primero y tras la salida de Luis Miguel Etchevehere, que el 21 del actual jurará como ministro de Agroindustria de la Nación. Proveniente de una familia que ya estaba vinculada con la producción en Mendoza, desde Castilla, en un pueblo del partido bonaerense de Chacabuco, trabaja en un establecimiento agrícola con cinco hermanos. A la SRA llegó de joven y enseguida se metió en el movimiento juvenil. Fue secretario, vicepresidente y presidente del Ateneo. Ahora es el máximo responsable de una institución que tiene 151 años y cuenta con algo más de 100 empleados.-Es una responsabilidad enorme por la historia y la potencia que tiene la Sociedad Rural, pero también con un cariño enorme por haberme involucrado hace mucho tiempo. Es una entidad que es maravillosa. Tengo la oportunidad de conducirla con un equipo de gente desde la propuesta,-Vamos a continuar con las líneas clásicas y básicas de la entidad, con la libertad, el comercio, el respeto a los principios constitucionales, agiornados a los tiempos que nos toca vivir. El país está teniendo oportunidad de la mano de un cambio de escenario, de políticas y rumbo que valoramos. De la mano del campo es posible tener desarrollo y sobre esa base vamos a trabajar. Tenemos que entender que el crecimiento va a venir con exportar, con la necesidad de exportar volúmenes importantes.-Miremos el contexto, de dónde venimos. Han dejado [el gobierno anterior] una herencia grande, con mucha pobreza y falta de crecimiento y cuestiones sin solucionar como la inflación, el principal enemigo de las clases más necesitadas y de la competitividad. Vemos bien cómo lo ha encarado el Gobierno. La infraestructura también es algo que nos pega en la competitividad y hay que recuperarla muchísimo. Medidas como las retenciones (por la eliminación en varios productos) y tener un cronograma de reducción (en soja) es valioso. Luego, haber sacado las distorsiones del comercio ha sido de mucho beneficio.-Queda terminar con una cantidad de burocracia que está latente, si bien la están encarando. Hay una cuestión exacerbada de trámites. Necesitás un montón de papeles. No podemos estar enfocados en lo que sabemos hacer, que es producir. Sabemos que el Gobierno lo está atacando.-Con alta preocupación, siendo que hay que mirar un balance. Suben impuestos y bajan otros, pero no alcanza, No compensan con las cuentas que estamos sacando. Además, el inmobiliario viene aumentando hace tiempo y generando una recaudación extra. Creemos que la baja de Ingresos Brutos (habrá una exención para los emprendimientos que facturen hasta $ 3 millones) podría haber sido más generosa, que impacte más rápido. Tendría que haber sido más generosa. Tenés distintas alícuotas, hasta 6% y el tema está en la cascada; en productos como la carne puede llegar a ser el 11% del precio, es mucho.-Eso está muy bien, por eso digo miremos el contexto, la herencia, el entorno de gente necesitada. Eso hay que mirarlo y generar competitividad.-Está más flaco que el año pasado, seguro, y ahí volvemos a lo mismo: la erosión que genera la inflación. Por eso es determinante que vayamos adelante con esta política de reducción y eliminación de la inflación.-Claramente los impuestos, sobrecostos, porque en general muchos insumos han subido y, además, tenemos el tema de los combustibles, que tienen un alto impacto en los costos de la producción agrícola.-Es claro nuestro rol empresario, de representar a los productores. Con la filosofía de siempre llevaremos problemas, soluciones al Gobierno, con un diálogo como ha venido siendo estos dos años, con el estilo de proponer, dialogar y de consensuar. (diario La Nación, 10/11/2017).