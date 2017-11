Apuntan a una protesta

En Carbap esperaron en vano una llamada que no había llegado. Horas antes de que la Legislatura bonaerense vote la suba del 50% en el impuesto inmobiliario rural, allí aguardaron una señal que abriera expectativas de una posible reducción en el impacto del incremento. Pero no sólo no llegó la llamada, sino tampoco la oferta de alternativas que pudieran compensar la mayor carga tributaria.Con ese trasfondo, los máximos directivos de la entidad tendrán un búnker en un hotel de La Plata. Desde allí seguirán las tratativas en la Legislatura, recibirán a los legisladores o autoridades que eventualmente quieran conversar con ellos y mantendrán una reunión que podría ser la antesala de la convocatoria a masivas asambleas de protesta en el interior bonaerense.A modo de ensayo, hubo reuniones zonales de rurales adheridas a Carbap en Pergamino y Chascomús. En ambos lugares el rechazo a la suba del Inmobiliario Rural fue unánime. Los productores vienen sacando números que demuestran el impacto. En Chacabuco, un establecimiento de 130 hectáreas que durante 2017 pagó $ 102.067 tendrá que abonar en 2018 $ 153.100,67. (La Nación).