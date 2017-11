El ciclo Agrupaciones Municipales en Concierto, destinado a difundir el trabajo de los elencos artísticos de la Secretaría de Cultura del Municipio local presentará el próximo domingo "La Era del Xilophon" a cargo de la Banda Municipal de Música, junto al talentoso percusionista invitado Aníbal Borzone.El espectáculo se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre a las 20:30 en el Centro Cultural Municipal. Sala Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita.La Banda Municipal de Música, acompañada por Aníbal Borzone en marimba y xilófono, presentará en esta ocasión un concierto especial donde se apreciarán estrenos diversos como "Charleston Capers" y "Xylophonia" de George Green y "The Golden Age Of the Xilophon", de Floy W Werle, que se destacan por sus estilos relajados, y ambientados en la sonoridad del blues, jazz, y el charleston. Estas obras de compositores contemporáneos, están llenas de energía y velocidad, que evidencian la destreza y virtuosismo extremo del solista.Otra novedad será el Estreno Argentino del Mambo de la Big Big Big, del compositor costarricense, Víctor Hugo Berrocal, quien cediera gratuitamente esta obra el director de nuestro cuerpo artístico para su estreno en Argentina. En esta pieza su compositor, se introduce en el mundo de la música popular, a través de un mambo actual, divertido y enérgico, destacado por sus ritmos virtuosos y complejidad técnica.Así, "La Era del Xilophon" presentará cuatro estrenos, dos de ellos realizados por primera vez en el país. El repertorio incluirá también obras con ritmos africanos, de la mano de "African Symphony", de Van Mc Coy.Cabe recordar que la Banda Municipal de Música es dirigida por el licenciado Esteban Fernández, y en esta ocasión estará integrada por: Verónica Valle y Luciana Krilich (flauta); Manuela Ludueña, Ismael Bulacio y Augusto Machuca (clarinetes); Ignacio Canavese y Maximiliano Herrlein (saxo alto); Laura Leste y Evelyn Chiavasa (saxo tenor); María Laura Scarinci (saxo barítono); Juan José Maldonado y Gamaliel Canonigo (corno); Rodrigo Sambade, Rodrigo Martínez, Facundo Rubino y José Strauss (trompeta); Oscar Gaboli, Ricardo Schmithalter y Leonardo Binello (trombón); Marcelo Actis (bombardino); Darío Verra (tuba); Fernando Abratte (bajo); Federico Bertona y Andrea García (percusión); Guillermo Scalenghe (teclado).