Tres rafaelinos en el Abierto de la República

Se viene desde este jueves un Abierto de la República muy especial para el golf rafaelino. Serán protagonistas tres jugadores de nuestra ciudad, los que estarán presentes en el Jockey Club de San Isidro, en la 112ª edición del prestigioso evento con premios por 175.000 dólares.Julio Zapata, que viene de ser cuarto en el Argentina Classic disputado en Praderas de Luján, saldrá a jugar a las 8:50 junto con César Costilla y Marcos Montenegro. Un rato después, a las 9:10, será el turno de Román Rebora (por el hoyo 10) que tendrá como compañeros de juego en este primer día a Roberto Cóceres y Federico Fucci. En tanto, Gustavo Acosta jugará a partir de de las 13:30 junto con Daniel Vancsik y el estadounidense Shad Tuten.Cabe acotar que Rébora superó la exigente preclasificación que se desarrolló en el Golf Club Argentino el lunes, con una ronda de 69 golpes (-3). Fue uno de los ocho jugadores (cinco aficionados y tres profesionales), que lograron ese objetivo.Este será un campeonato decisivo. Por segundo año consecutivo, el ganador recibirá una invitación para participar en el Abierto Británico que se disputará en Carnoustie en 2018. Los jugadores en el field también batallarán por el título del Zurich Argentina Swing, una competencia que abarca los cuatro torneos del PGA TOUR Latinoamérica en Argentina, así como por posición en la Orden de Mérito y en el equipo del Tour para la Aruba Cup.El circuito regional define aquí a los top-60 que mantendrán su tarjeta para 2018 y clasificarán al Shell Championship, evento final del año que definirá el acceso de los mejores de la Orden de Mérito al Web.com Tour.FIGURAS"Es una cancha donde siempre se debería jugar el Abierto”, dijo Angel Cabrera, quien ganó su primero de tres títulos en esta sede en 2001. Aunque no llega en un buen momento, el campeón del U.S. Open de 2007 y el Masters de 2009 es el gran referente local y será una de las figuras a observar en el field de 144 jugadores de 16 países que lo disputan este año.“Este es uno de los pocos torneos que no he ganado en Argentina. Es algo que me encantaría, especialmente este año porque me lanzaría nuevamente a jugar el British en una cancha a la que no sé si le tengo un gran aprecio o un gran odio. Me gustaría volver a Carnoustie después de 10-11 años”, dijo Andrés Romero.