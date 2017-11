Pero no me pegues en la cara

En la actualidad, tanto hombres como mujeres desean practicar uno de los deportes más antiguos que tiene nuestro planeta denominado boxeo. No es extraño ver a un hombre practicarlo, o, que pretenda saber algún tipo de combinación de golpes, tampoco es extraño que las mujeres lo practiquen, todo lo contrario, en nuestro país tenemos muy buenas baluartes en la disciplina, lo particular es cuanto interés genera el boxeo como entrenamiento.Si preguntamos porqué quieren entrenar box, todos coinciden en que es un deporte completo y, que su entrenamiento te hace bajar de peso y ponerte en forma. La pregunta primaria hacia las mujeres específicamente es la siguiente:“Estimada lectora”: ¿conoce algún cuerpo femenino de boxeadora (“sin recurrir al google”) donde usted desea tener o conseguir ese mismo cuerpo? ¿Puede citar tres arquetipos femeninos de boxeadoras que tienen un cuerpazo?Creo saber la respuesta. Si tomamos a la actividad física como un propósito saludable lleno de ventajas para la vida, dentro de su conjunto está el boxeo. Si en un ensayo de físicos espléndidos tomamos una valoración mundial al respecto sobre cuál es la disciplina donde genera o construye tu cuerpo ideal lamento informarles que no va a ser el boxeo uno de los vanguardistas. Pero… (Siempre ese maldito pero que enfatiza mejor lo contrario)…, Pero hoy en día se ha tornado un género deportivo a tener en cuenta por sus adeptos. Las mujeres en particular quieren practicarlo, lo toman como un ejercicio recreativo donde te desestresa y, a su vez te descarga la mala onda. La razón lógica y coherente es entrenarlo para subir al ring, con el agravante de exponer tu rostro. Si lo entrenas como un deporte asiduo y cotidiano es un poco rutinario su calistenia e inevitable. Igual no soy quien para escribir sobre lo rutinario si mis deportes (tanto levantamiento de pesas como culturismo) son extremadamente monótonos y rutinarios. Entonces, el boxeo en ese paralelismo tiene un dejo de mayor creatividad y mejor divertimento que mis deportes.Por estas razones nadie me quita de la cabeza que: si tu objetivo es tener un cuerpo ideal las pesas te esculpen la figura y mejor si llevas una sangre atávica de padres generosos para lograrlo. De igual medida somos lo que comemos y en proporción va de la mano el entrenamiento, su dedicación y la dieta (como las ruedas de una bicicleta) con un excelente descanso para crecer.Si un ejercicio te cansa y es el mejor, ¿vas a hacer uno peor? O, CONTINUAS CON EL MEJOR.Todo lo dicho son formas de valorar, una mirada distinta, impresiones, mientras entrenes todas las actividades son buenas. Y si el boxeo te gusta, hay que entrenarlo. Te espero con los guantes puestos o con las manoplas en mis manos. Saludos cordiales.