Fiesta de Antología a beneficio de los Bomberos Voluntarios

El próximo domingo, los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad llevarán a cabo una realización social con la intención de reunir fondos para su desenvolvimiento.En la mañana de ayer dialogamos con Andrés Baldessari, jefe del cuerpo activo quien aportó detalles de la realidad del cuartel, algunas de sus necesidades y también detalles de la fiesta que aguarda reunir a buena parte de la comunidad, para disfrutar de una noche con música del recuerdo y el baile al estilo de los boliches bailables.El jefe bomberil remarcó que "este evento tiene por meta reunir fondos para poder renovar y comprar equipamiento de protección personal para los bomberos. Si bien las necesidades son múltiples y variadas, lo que más urge en este momento es el tema de protección personal, más adelante buscaremos renovar el parque automotor, incorporar nuevos vehículos".También nos hizo saber que el cuerpo activo de Bomberos está integrado por una plantilla de 31 hombres, de los cuales de forma activa concurren al cuartel un poco más de una veintena.Por otra parte puso de relieve que "lo que es difícil de comprender es que si bien nosotros somos voluntarios el servicio que nosotros prestamos tiene carga pública, tenemos la obligatoriedad de la salida, la obligatoriedad del servicio, sin remuneración."En total somos entre 22 y 24 bomberos que estamos cumpliendo con los servicios, los horarios, los trabajos, y ahora, gracias a Dios incorporaremos cinco bomberos que concluyeron su capacitación -que se hace en la Escuela Regional- estos chicos han cursado su capacitación a principios de año, la capacitación se extiende por un año en la Escuela mencionada, de la que hoy soy el Director, y desde el 1 de enero tendremos cinco bomberos más".En cuanto a la posibilidad que debe tener un bombero voluntario ante un siniestro, de poder dejar sus compromisos laborales y acudir a la tarea solidaria enfatizó que para lograr que todas las empresas permitan la salida sin ningún inconveniente manifestó que "es una tarea de concientización que deberemos hacer de a poco, para que todos empiecen a valorar y tengan real dimensión de lo que es ser bombero voluntario, quienes trabajamos por nuestra cuenta tenemos ventaja porque podemos disponer del tiempo a voluntad, pero también aparecen inconvenientes porque día no trabajado es día no cobrado".Destacó que "trabajamos de muy buena manera con Bomberos Zapadores, nos complementamos bastante bien, estamos equipados de igual manera y estamos entrenados para lo mismo, lo único que nosotros, por ser voluntarios, no recibimos remuneración".