Regulación del uso de celulares en quirófano

El diputado provincial Omar Martínez presentó en la Legislatura, un proyecto de ley a través del cual se busca la restricción del ingreso de teléfonos celulares -o cámaras fotográficas y de filmación- al quirófano durante el acto quirúrgico. Dicha inhibición abarca a los miembros del equipo interviniente en la cirugía.“En hospitales y áreas restringidas tales como quirófanos, unidades de cuidados intensivos o guardias, el uso de los celulares -en algunos casos- se ha vuelto cotidiano y normal. Sin embargo, la naturalización de este hecho tiene sus riesgos y es lo que queremos resaltar en este proyecto: buscamos prevenir consecuencias graves para los pacientes” fundamentó el legislador.Estudios publicados recientemente dan cuenta de una altísima contaminación de patógenos bacterianos en los teléfonos celulares del personal sanitario en hospitales: según una investigación difundida por “The Journal of bone and joint surgery”, el 83 % de los teléfonos móviles presentaba contaminación bacteriana, fuente potencial de infecciones y transmisión fómites de contaminantes peligrosos máxime en un acto quirúrgico o en procedimientos invasivos sobre el cuerpo de pacientes internados en unidades de terapia intensiva donde de por sí el riesgo de infección intra-hospitalaria es alto.La iniciativa busca que el uso de dispositivos que permitan tomar imágenes y/o filmación del acto quirúrgico, deban estar a cargo de personal exclusivo para tal fin que no podrá ser parte del proceso quirúrgico en ningún momento. Ahora bien, el equipamiento que se introduzca en el quirófano debe ser tratado con las mismas condiciones de asepsia que la ropa de uso en quirófano con la particularidad específica usando protección de barrera transparente que permita su utilidad.El proyecto contempla la implementación de cartelería que advierta sobre la restricción del uso de los celulares en diversas zonas. Dicha señalética debe informar claramente el riesgo de contaminación microbiológica y alteraciones electromagnéticas de aparatología (marcapasos, desfibriladores, etc) que el uso de celulares puede llevar consigo.A todo esto, se suma que “El INTI recomienda no usar celulares en áreas hospitalarias críticas donde la aparatología médica podría sufrir interferencias y causar errores en el procesamiento de datos” recordó Martínez.El proyecto tiene como objetivo que la restricción se aplique tanto en los nosocomios de salud público, privado o de la esfera sindical.