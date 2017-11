Fue trasladada por una grúa

Ayer en la ciudad de Rosario se dio una situación inusual para poder trasladar a Isabella, una joven que pesa 490 kilos, se debió utilizar una grúa para cumplir con el traslado.Fue llevada al Hospital Provincial para comenzar un tratamiento. Personal de Defensa Civil debió romper una pared para sacarla de su casa. Las tareas tardaron más de seis horasIsabella es la joven trans que padece obesidad mórbida y ayer, tras algunas demoras, fue trasladada al hospital Provincial para encarar un nuevo tratamiento.En contacto con la prensa, el director de gestión hospitalaria del Provincial, Adrián Chapelet, había explicado que el traslado de Isabella, que pesa 490 kilos, era complejo porque no pasaba por la puerta de su casa ni cabe en una ambulancia convencional.En tanto, postrada en su cama, Isabella se sentía desesperada. “Pensé que a las 8 iba a estar adentro del hospital”, lamentó en horas del mediodía de este miércoles, en contacto con la periodista Fernanda Rubio de El Tres. “Ya no tengo más fuerzas”, añadió mientras pasaban las horas y no llegaba la solución.Entonces, con personal de Protección Civil, se debió romper una de las ventanas para moverla con una grúa. Desde las 8 de la mañana planificaron cuál es la mejor forma de trasladarla.Si bien, y a pesar del aumento de peso, desde el Provincial destacaron una evolución en su caso, Isabella acusó a las autoridades de haberla abandonado. “Me escondieron, me mandaron a morir acá”, dijo. Su amiga, Fernanda, apuntó además a la violencia que sufre Isabella por ser una chica trans. “Se siguen refiriendo a ella como él”, se quejó.