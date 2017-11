Fiscal filmaba a su hija y amigas desnudas

SANTA ROSA, 16 (NA). - Enrique Romero Oneto, ex fiscal de Investigaciones Administrativas de La Pampa, fue condenado a la pena de tres años y medio de prisión por haber filmado desnudas a su hija y a las amigas de ella con finessexuales.El fallo fue firmado por el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa integrado por Daniel Alfredo Sáez Zamora, Alejandra Ongaro y Carlos Besi, y leído en sede judicial.El juicio comenzó por la denuncia de la ex esposa del fiscal, Laura Fiorini, quien acusó a Romero Oneto de haber filmado desnuda a una de sus hijas y a sus amigas mientras se cambiaban de ropa o hacían sus necesidades en un baño cercano a la pileta de su casa.El hecho se conoció cuando una de las chicas vio en la computadora de Romero Oneto imágenes de ella, del resto de las amigas y de la hija del ex fiscal, que habían sido tomadas en el baño externo.Las chicas descubrieron que en un mueble del baño había un reloj despertador en el que Romero Oneto había colocado una cámara que retransmitía las imágenes a la computadora.Los registros de las imágenes se tomaron en el transcurso de dos años, del verano 2016-2017, cuando la hija iba a la casa del ex fiscal juntoa un grupo de amigas para disfrutar de la pileta, al cumplir conel régimen de visitas establecido tras la separación matrimonial.Las chicas ingresaron a la computadora del ex funcionario y encontraron que en una de las carpetas había registros de filmaciones de ellas desnudas.Le contaron sobre su descubrimiento a la ex mujer de Romero Oneto, quien lo denunció formalmente ante la Justicia.Romero Oneto renunció al cargo de fiscal en 2007, cuando se retomó un juicio político para destituirlo.Había sido condenado en 2014 a tres años de prisión por haber cobrado coimas para la construcción del primer tramo del Acueducto del río Colorado.Sin embargo no fue a prisión porque posteriormente se estableció que la causa había prescripto.