"Estamos definiendo los temas a tratar"

El presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe) Fernando Córdoba confirmó que el jueves 23 de noviembre serán recibidos por el presidente Mauricio Macri en horario a confirmar. "Previamente, el día martes a las 9 horas tendríamos la última reunión con el subsecretario de Lechería Alejandro Sanmartino para terminar de definir esas benditas puntas para tratar luego con el Presidente", destacó el dirigente lechero durante el programa "Algo dirán" por radio Galena FM 94.5.Sobre el temario, mencionó que tratarán qué hacer con los excedentes cuando la producción supere el consumo interno, infraestructura, financiamiento, los costos laborales planteado por las industrias, transparencia de la cadena láctea en el sector comercial."Estamos discutiendo y buscando el consenso, y el resto quedará para la próxima reunión. Estamos esperando con expectativas. Hay total libertad para expresar y poner los puntos que nosotros dispongamos, pero sin un diálogo de locos, unificando entre la producción con la industria con temas que son afines y que no se desvirtúe la reunión. Hay que tratar de aprovechar al máximo para que el Presidente entienda cuál es la problemática y tiene que haber una discusión política en los distintos ministerios del Gobierno", dijo.Respecto a los cambios en el Ministerio de Agroindustria, opinó que (Luis Etchevehere) "asume el mismo día (el 21 de noviembre) que estaremos con el Subsecretario de Lechería, hay rumores de cambio, todos pusieron a disposición del futuro ministro la renuncia para que él arme su equipo de trabajo de acuerdo a su conveniencia. Por más que haya cuestionamientos hacia la Subsecretaría de Lechería, no sería el momento conveniente de hacer cambios porque muchas veces no pasa por la persona sino por la política que hay respecto al sector. Hay decisiones que deben ser tomadas en las más altas esferas del Gobierno".Otra de las consultas efectuadas fue sobre el dinero prometido en el mes de febrero para los productores lácteos, respondiendo que "no vino nada, pasaron más de 9 meses, se fue el ministro Buryaile y la plata ni apareció. Es uno de los temas que vamos a tratar el martes (próximo) con el Subsecretario porque lo último que se había mencionado es que se iban a liberar 50 millones de pesos... de todas maneras es tarde porque hay muchos productores que ya no están en el sistema y hubiera dado un sentido para continuar. Es lamentable que el Estado nacional disponga de 250 millones y pase este tiempo sin hacerse efectivo, la verdad que es una vergüenza".Con respecto a la producción, Córdoba señaló que la "producción había crecido, el precio se está manteniendo hace casi tres meses en valores de 5,75 promedio, estos calores de los últimos días la producción ha caído, estamos con los maíces sembrados, las pasturas están relativamente bien. Estamos mejor que hace un par de años con todo lo que veníamos castigados, pero estamos desfinanciados y esta posible mayor cantidad de plata que tenga el productor es para pagar las deudas. Sobre el financiamiento, la semana que viene se hará la presentación para que el productor pueda acceder al certificado y tramitar créditos en el Banco Nación".