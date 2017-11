Silva fue descalificado

El pasado domingo, Juan Manuel Silva resultó ser el vencedor de la competencia que el Top Race V6 disputó en La Plata. Sin embargo, fue excluido a las pocas horas, debido a que el Mercedes del RV Racing Sport no cumplía con la disposición establecida por reglamento de las mangueras de venteo del tanque de combustible. Tras el fallo, el equipo decidió apelar, argumentando que tanto la longitud como el espesor de las mangueras eran las correctas. Sin embargo, la CDA del ACA verificó esta mañana que las mismas no se encontraban distribuidas de la misma manera que muestra, a través de una imagen, el reglamento técnico. Por ello, Silva terminó siendo excluido. El mismo piloto fue quién dio a conocer la confirmación de la sanción a través de las redes sociales. Quién se mostró más que molesto por la resolución fue Leonardo Pane, director técnico y deportivo del RV Racing Sport. En el plano deportivo, la victoria pasó a manos de Matías Rossi (Toyota), mientras que Mariano Altuna (Chevrolet) y Agustín Canapino (Mercedes) completaron el podio. Para estos dos últimos, la exclusión del chaqueño no cambia las cuentas en pos de la lucha por el título, ya que al sumar 3 puntos más cada uno la distancia entre ambos se mantiene en 6, con el de Lobería ocupando la 1ª ubicación.