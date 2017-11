Pechito cierra su temporada

Este fin de semana José María López dará punto final a su temporada, la primera en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC). El Circuito Internacional de Bahrein, al que no visita desde hace poco más de una década, será el escenario donde su equipo, el Toyota Gazoo Racing, buscará conseguir su tercer triunfo consecutivo, para así superar a Porsche en cantidad de victorias en el año (ambos tienen 4). El hecho de llegar al trazado de Sakhir con el campeonato de pilotos y equipos ya definidos a favor de la firma alemana puede ser favorable para el argentino, ya que su tripulación no se verá obligada a dejar paso al Toyota n°8, que hasta la fecha pasada compitió por el título del mundo. Pechito, junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, buscarán con el TS050 Hybrid n°7 su primera victoria del certamen, y así refrendar los buenos trabajos hechos en clasificación, donde ya alcanzaron nada menos que 4 “poles” sobre 8 competencias. “Conozco el trazado de Bahréin de mi época en la GP2 y me gusta mucho; no veo el momento de probar el TS050 HYBRID allí. En la última carrera de la temporada queremos acabar sin duda con un buen trabajo”, comentó López, que será parte del último duelo entre Toyota y Porsche, debido a que tras la culminación del torneo la fábrica teutona dejará de competir en el WEC, al menos en el corto plazo. El historial de Toyota en Sakhir es favorable: ganó tanto en 2013 como en 2014, y alcanzó el podio en 2015. Uno de los compañeros de tripulación de Pechito, Conway, participó en los últimos dos logros mencionados, lo cual marca a las claras el buen “feeling” que lo une con el escenario de medio oriente, algo que buscará aprovechar el cordobés. La actividad comenzará este jueves, con las dos tandas de entrenamientos, a las 09:00 y 13:30 hora argentina. Mañana continuará con el último ensayo (05:20) y la clasificación (11:30), mientras que el sábado, desde las 10:00, se disputará la competencia.