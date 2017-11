Florencia Kirchner rechazó cargos en la causa Hotesur

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La hija de la expresidenta Cristina Kirchner, Florencia Kirchner, negó ayer ante la Justicia haber participado de los negocios de su familia vinculados al alquiler de plazas hoteleras al empresario Lázaro Báez, hecho por el cual el juez federal Julián Ercolini la indagó ante sospechas de lavado de dinero. En una audiencia que no superó los 20 minutos y en la que presentó un escrito sin responder preguntas, la joven desestimó las acusaciones en su contra a través de un descargo muy similar al que presentaron su hermano, el diputado nacional Máximo Kirchner, y la exjefa de Estado."No firmé ninguno de los contratos celebrados con Valle Mitre S.A", la empresa de Lázaro Báez, aseguró Florencia Kirchner en su escrito, en el que además dijo que se pretende acusarla por hechos en los que no participó en función de que cuando tuvieron lugar ella apenas tenía 15 años. "No tomé participación en ninguno de los actos de comercio que insólitamente han sido definidos como una maniobra de lavado de activos de origen delictivo", agregó.La hija de la exmandataria sí explicó que fue accionista de la firma Hotesur y que el dinero que recibió "estuvo integrado al circuito financiero por lo que no necesitaba ser lavado para poder disponer libremente del mismo". La joven también remarcó que el manejo de fondos fue "transparente y absolutamente regular"."Además de la bancarización de las operaciones que permite conocer la trazabilidad del dinero, todo mi patrimonio fue declarado en tiempo y forma ante la AFIP, pagándose los impuestos correspondientes", subrayó. "El organismo recaudador jamás impugnó la validez de tales transacciones, las cuales también se encuentran asentadas en los libros contables de la empresa" hotelera, manifestó Florencia Kirchner.A la vez, explicó que tiene una deuda con la firma por créditos que recibió entre los años 2011 y 2013.Por último, la hija de la expresidenta aseguró que la acusación en su contra es "falsa" y "vulnera los principios constitucionales de culpabilidad, legalidad y lesividad".En el escrito, la joven pidió su sobreseimiento y avisó que de ser procesada, apelará a la Cámara Federal de Casación y hasta la organismos de derechos humanos internacionales.