Ciccone: Vandenbroele fue verosímil en su declaración

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El empresario Alejandro Vandenbroele declaró ayer durante casi diez horas bajo la figura de "arrepentido" ante el fiscal Jorge Di Lello en el marco de la causa Ciccone y otras en las que está implicado el exvicepresidente Amado Boudou y fue "verosímil" al explicar en detalle los negocios en los que intervino. Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, las que precisaron que el acta con su declaración deberá ser homologada ahora por el juez federal Ariel Lijo, quien determinará si ingresa definitivamente al programa de protección de testigos e imputados colaboradores."Es verosímil su relato sobre su rol y su participación en los hechos. Hablo de Boudou, de su amigo José María Núñez Carmona y del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán", señalaron las fuentes consultadas, en medio del máximo hermetismo que rodeó su declaración.En su presentación ante Di Lello y dos secretarios, Vandenbroele brindó información sobre las tres causas en las que está involucrado: esto es, un tramo aún no elevado a juicio del caso Ciccone, otra por la renegociación de la deuda pública de Formosa con el Estado Nacional y una tercera por presunto enriquecimiento ilícito.Fueron en total 25 carillas de declaración del extitular de The Old Fund, quien además aportó documentación, y sus dichos y pruebas buscarán ahora ser corroborados por la Justicia: para evitar filtraciones, el empresario firmó un "acta de confidencialidad", pudo saber esta agencia.A pesar de que estaba previsto que la presentación en los Tribunales de Comodoro Py fuera el próximo viernes, finalmente se adelantó la primera declaración de Vanderbroele como "arrepentido", luego de que decidiera pactar con Di Lello su ingreso al programa de testigos e imputados colaboradores, por el cual a cambio de aportar información puede beneficiarse con una reducción de su eventual condena en caso de ser encontrado culpable.Desde el pasado lunes, el titular de The Old Fund, acusado de haber sido testaferro del exvicepresidente Boudou, cuenta con seguridad provista por la custodia de ese programa que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y, además, sus movimientos se encuentran bajo un estricto secreto."Se le hace saber al imputado que en el caso de que se confirme la información suministrada en el presente acuerdo (...) el beneficio que se le otorgará consistirá en la reducción de pena, en caso de dictarse sentencia condenatoria, la cual deberá ser establecida valorando los resultados obtenidos en función a la información aquí aportada", señala el acuerdo firmado entre las partes.La expectativa es por la información que habría entregado sobre su supuesto vínculo con Boudou, el cual hasta ahora ambos negaron sistemáticamente, pero que para la Justicia sí existe: incluso, Laura Muñoz, expareja de Vandenbroele, dijo que él era el "testaferro" del exvicepresidente y que este lo contactó a través del empresario Núñez Carmona para hacer negocios en conjunto.