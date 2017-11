Fuerte viento: cayó una construcción

Por los fuertes vientos que se dieron en la tarde de hoy se produjo el derrumbe de una construcción en calle Castelli al 4300 de la ciudad capital de nuestra Provincia.

Da cuenta Aire de Santa Fe que una vecina sentada en el patio de su casa, sufrió heridas importantes al caerse un gran cantidad de ladrillos sobre su vivienda.

Al respecto, un vecino comentó "no existen las medidas de seguridad en esta obra. Uno no entiende cómo no la vinieron a clausurar. Son casi seis metros de ladrillos, tenemos entendido que ya estaban por techar. Es una señora que vive sola, y la trasladaron al Hospital Mira y López con varios golpes, uno de ellos en la cabeza".