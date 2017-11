Por la reforma fiscal, Lifschitz va a la cumbre de gobernadores del PJ

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente Mauricio Macri analizó ayer con sus ministros los avances del "consenso fiscal" que busca sellar con las provincias, aunque los gobernadores reclaman más "tiempo" para analizar y negociar la "letra chica" de la reforma que impulsa el Gobierno. De todos modos, para no desairar a la Casa Rosada, los mandatarios podrían aceptar firmar una primera "voluntad de acuerdo" con la administración macrista, según trascendió este martes en Balcarce 50.Durante el encuentro, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, informó que había tenido "diálogo con la mayoría de los gobernadores" y que "hay núcleos de consenso muy importantes" para avanzar con la reforma impositiva que impulsa la Casa Rosada, pero que "cada uno tiene cuestiones que consideran que se deben aportar a la discusión".El Gobierno aguarda la reunión del próximo jueves con los gobernadores, luego del cuarto intermedio al que pasaron la semana pasada para analizar en forma bilateral cada una de las provincias con la Nación los alcances del acuerdo en busca de una reducción tributaria y estabilidad fiscal.Al respecto, los gobernadores ya transmitieron que resulta "imposible" ponerse de acuerdo el jueves en todos los puntos de la reforma que impulsa la Casa Rosada, más cuando "nadie sabe bien el alcance de la letra chica", pudo saber NA.Para negociar, los mandatarios provinciales necesitan "tiempo", pero en una señal de buena voluntad y para no desairar al presidente Macri podrían aceptar firmar un pacto de "buena voluntad" para avanzar con los cambios, "pero no el definitivo".Los gobernadores, de hecho, tienen que analizar punto por punto con sus ministros, porque cada provincia tiene necesidades diferentes y es una negociación particular, indicaron a NA las fuentes consultadas.En este marco, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto a gobernadores de otras provincias, se reunirán hoy a partir de las 11 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires, para unificar sus posturas y armar un frente común para llevar a la reunión que mañana mantendrán con el presidente Macri y sus funcionarios, que aspira a sellar el compromiso de los mandatarios con el pacto fiscal.Los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Domingo Peppo (Chaco) no estarán en el encuentro de mandatarios aunque enviarán representantes. En el caso del salteño porque recibirá la visita del propio Macri para inaugurar obras en la localidad de La Unión y en el paraje Pluma de Pato.El encuentro al que están convocados los gobernadores peronistas más el socialista Lifschitz se realizará después de una semana de definiciones. El jueves pasado se encontraron con Macri para avanzar en un pacto fiscal, en el marco del cual un tema central fue la demanda de la provincia de Buenos Aires por incrementar los recursos del Fondo del Conurbano. Tras ese encuentro, se informó que el distrito que gobierna María Eugenia Vidal recibirá escalonadamente compensaciones que, en 2019, sumarán 65.000 millones de pesos, la suma que el gobierno bonaerense reclamaba.